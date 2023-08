Les accusés de l’affaire Trump en Géorgie, comme Sidney Powell, se rendent

Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

Deux personnes qui agissaient comme électeurs potentiels du Collège électoral pour Trump, David Shafer et Cathy Latham, se sont rendues à la prison du comté de Fulton pour réservation tôt mercredi matin.

Elle fait face à des accusations qui incluent la violation de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues.

L’avocat Kenneth Chesebro, accusé d’un complot visant à soumettre au Congrès de soi-disant « faux » électeurs de Trump dans le but de bloquer la confirmation de l’élection du président Joe Biden, s’est rendu plus tard mercredi. Un autre avocat accusé dans le cadre du stratagème électoral, Ray Smith, s’est également rendu.

Shafer est un ancien président du Parti républicain de Géorgie et Latham est un ancien président du GOP du comté de Coffee. Les obligations pour les deux ont été fixées à 75 000 $.

L’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, devrait se rendre mercredi. Giuliani était le principal avocat de la campagne Trump après les élections de 2020 et a joué un rôle clé dans les efforts visant à annuler la défaite de Trump face au président Biden par le biais de contestations judiciaires et d’actions législatives.

Trump prévoit de se rendre jeudi soir dans cette affaire.

Les responsables du comté de Fulton ont donné aux 19 accusés jusqu’à vendredi pour se rendre.

Parmi les autres accusés qui se sont rendus plus tôt cette semaine figuraient l’avocat John Eastman et Scott Hall, un cautionnaire.

C’est une nouvelle de dernière heure. Revenez pour les mises à jour.