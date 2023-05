Les accusés dans une plainte pour fraude de 18 millions de dollars soutiennent que la SEC n’a pas compétence sur les crypto-monnaies.

Deux personnes demandent que la poursuite de la SEC à leur encontre soit rejetée au motif que l’agence n’a pas compétence sur la crypto-monnaie. Ils sont accusés d’avoir mené un stratagème frauduleux de minage de cryptomonnaies.

Deux personnes accusées par le régulateur américain des valeurs mobilières d’avoir mené une escroquerie frauduleuse de 18 millions de dollars demandent que l’affaire soit classée au motif que l’agence n’a pas compétence sur les crypto-monnaies.

Wright Thurston et Kristoffer Krohn ont chacun déposé une demande de rejet d’une action en justice de la Securities and Exchange Commission le 19 mai.

La SEC a intenté une action en justice contre les deux en mars, aux côtés de la prétendue société minière et de développement de crypto-monnaie Green United LLC, les accusant de commercialiser de manière trompeuse des titres en vendant des « boîtes vertes » et des « nœuds verts » qui ont été promus comme mineurs pour le jeton GREEN. sur la « Blockchain verte ».

Thurston a lancé l’entreprise et Krohn en a fait la promotion contractuelle.

Thurston et Krohn ont plaidé pour le rejet de l’action en affirmant que la SEC n’avait pas compétence sur l’écosystème des actifs numériques et que le Congrès « avait examiné et rejeté » l’autorité de la SEC sur les crypto-monnaies.

Ils ont cité des allégations récentes selon lesquelles la SEC pratiquait la «régulation par l’application», affirmant que le régulateur avait été «imprécis et incohérent» dans la définition de la crypto-monnaie.

La SEC a décidé d’essayer de se frayer un chemin vers une structure réglementaire cohérente au lieu de tenter de proposer une législation ou d’établir des règles.

Ils ont également fait valoir que la SEC n’avait pas prouvé que les boîtes vertes étaient des offres de titres ou des «contrats d’investissement», comme l’avait fait le régulateur dans sa plainte de mars.

La SEC a affirmé dans son procès de mars que le matériel vendu par Green United était en fait des tickers Bitcoin BTC en baisse de 27 239 $ d’équipement minier qui n’ont pas réussi à exploiter GREEN comme indiqué et que la prétendue blockchain était une fabrication.

Selon le régulateur, la fraude présumée a rapporté environ 18 millions de dollars et les investisseurs « n’ont reçu » aucun des BTC extraits par Green United.

Gary Gensler, le président de la SEC, soutient depuis longtemps que la Commission a compétence sur les crypto-monnaies et que, à part Bitcoin, la majorité des crypto-monnaies relèvent du test Howey pour les titres.

