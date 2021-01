La campagne de vaccination de masse d’Israël a touché un hic après que les autorités locales aient été forcées de lancer des injections de Covid-19 inutilisées, accusant la bureaucratie pour les doses gaspillées. Le ministère de la Santé du pays voit les choses différemment.

Dans trois villes du sud, un total de 467 jabs Pfizer ont été éliminés sans être administrés, ont rapporté les médias israéliens. À Dimona, le maire Benny Biton a déclaré que sur ce nombre, 212 coups de feu avaient été jetés parce que le ministère de la Santé était trop lent pour répondre à une demande demandant si les personnes de moins de 60 ans pouvaient recevoir les coups non utilisés. Cela s’est produit après qu’un établissement médical de la municipalité a refusé d’inoculer des personnes qui n’étaient pas prioritaires pour recevoir le médicament.

Pour le moment, la campagne nationale de vaccination se concentre sur les personnes âgées, les travailleurs de la santé et les personnes jugées à haut risque.

«C’est un scandale. Je suis favorable à la vaccination des personnes de 65 ans [sic] et plus d’abord, mais s’ils ne viennent pas, n’est-ce pas dommage de jeter tous les vaccins? le maire a déclaré à Channel 13 News.

Le ministère israélien de la Santé a rejeté la faute sur Biton, affirmant qu’il n’avait pas fait assez pour susciter l’intérêt pour le vaccin.

«Le maire était censé utiliser toutes ses capacités dans la municipalité pour faire sortir 212 personnes de la ville de 40 000 habitants, comme ce fut le cas dans d’autres villes avec des cas similaires». a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministère a également affirmé qu’il avait accédé à la demande du maire, faisant valoir qu’il aurait pu récupérer les doses excédentaires s’il avait été plus coopératif.

Selon les médias israéliens, certaines autres municipalités ont eu du mal à trouver suffisamment de citoyens hautement prioritaires pour vacciner et ont commencé à donner le vaccin à tous les groupes d’âge, ignorant apparemment les directives gouvernementales.

Un responsable cité par Channel 13 a déclaré que la campagne de vaccination était « hors de contrôle » et que de nombreuses villes et villages recevaient plus de doses qu’elles ne pouvaient administrer correctement.

Malgré le hoquet, Israël a été salué pour ses efforts pour vacciner sa population contre le virus. Depuis le lancement de l’initiative le 20 décembre, le pays a pour objectif de vacciner 150 000 personnes dans 257 stations.

Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a annoncé jeudi que près de 800 000 citoyens avaient reçu le coup à ce jour.

בזכות הצוותים הרפואיים, בזכות פריסה מהירה של לא פחות מ 257 תחנות חיסונים, כבר יום שני ברציפות שישראל מחסנת למעלה מ 150 000 איש ביום! בתוך 11 ימי מבצע "לתת כתף" התחסנו כמעט 800,000 אזרחים. תודה לצוותים הרפואיים על העבודה הקשה והחשובה, תמיד עם חיוך! pic.twitter.com/RiEzz5PPSd – Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) 31 décembre 2020

Israël espère vacciner environ 10% de sa population de 9,2 millions d’ici la fin de la semaine et espère vacciner 2,25 millions de personnes d’ici la fin janvier.

La rapidité du programme a fait craindre qu’Israël pourrait bientôt manquer de doses s’il ne parvient pas à acquérir un nouveau lot du médicament Pfizer / BioNTech.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a présenté la campagne de vaccination de masse comme un moyen de sortir Israël des verrouillages et autres mesures restrictives. Le ministère de la Santé a confirmé que ceux qui recevront le coup recevront un « vert » passeport qui sera «Libérer les gens de l’isolement [requirement] » et « Autoriser [people] pour entrer dans des endroits qui seront toujours réservés à d’autres populations. »

