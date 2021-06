Les accusations portées contre un camionneur qui a traversé la manifestation BLM seront abandonnées – rapport – RT USA News

Un camionneur qui a conduit sa plate-forme à travers une foule de manifestants de Black Lives Matter à Minneapolis l’année dernière échappera aux accusations, ont rapporté les médias locaux. Le camionneur a été traîné hors de son taxi et battu avant que la police n’intervienne.

Alors que des milliers de manifestants bloquaient le pont Interstate 35W à Minneapolis en juin dernier, le chauffeur de camion Bogdan Vechirko s’est approché de la foule dans sa semi-remorque. La foule a refusé de le laisser passer, mais Vechirko a quand même continué. Alors que les manifestants encerclaient son taxi, certains ont crié « prendre son cul » et Vechirko a été traîné et battu.





La police est intervenue et a sauvé Vechirko de nouveaux dommages, mais le camionneur a été arrêté et inculpé de menaces de violence et de délit grave d’exploitation d’un véhicule criminel. Vechirko a déclaré aux enquêteurs qu’il était pressé et qu’il espérait que la foule le laisserait passer. Cependant, il a admis qu’il aurait pu arrêter le camion plus tôt.

L’avocat de Vechirko a déclaré vendredi à Fox9 qu’il avait conclu un accord avec le bureau du procureur du comté de Hennepin. Les charges contre Vechirko seront abandonnées dans un an, à condition que le conducteur accomplisse un « programme de justice réparatrice », paie les dommages-intérêts en souffrance et reste à l’abri des ennuis.

L’incident a provoqué une tempête de réactions en ligne, les partisans du BLM exigeant que Vechirko soit emprisonné et les opposants défendant son droit de conduire sans entrave. Un incident similaire en Oklahoma, au cours duquel un camionneur et sa famille ont failli être arrachés de leur véhicule lors d’une manifestation, a incité le gouverneur républicain de l’État à signer un projet de loi protégeant les conducteurs de poursuites ou de poursuites s’ils traversaient une foule lors d’une émeute. Tant que le conducteur se sent en danger, le projet de loi lui accorde l’immunité même s’il tue ou blesse des émeutiers.





