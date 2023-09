Les accusations portées contre les armes à feu contre le chef de Diagolon, Jeremy Mackenzie, sont restées en Saskatchewan.

Les accusations d’armes et d’agression portées en Saskatchewan contre le chef du mouvement controversé Diagolon ont été suspendues.

L’année dernière, Jeremy Mackenzie a été accusé de voies de fait, de braquage d’une arme à feu, d’utilisation imprudente d’une arme à autorisation restreinte et de méfait en lien avec un incident survenu en 2021 près de Viscount, en Saskatchewan, une communauté située à environ 75 kilomètres au sud-est de Saskatoon.

Il a été arrêté à son domicile de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, en vertu d’un mandat pancanadien avant d’être libéré sous caution en novembre 2022.

Les accusations portées contre Mackenzie en Saskatchewan ont été suspendues lors d’une audience à la fin de la semaine dernière.

Dans une déclaration fournie à CBC News, le ministère de la Justice de la Saskatchewan a déclaré qu’une poursuite ne peut être engagée que lorsqu’il existe une probabilité raisonnable d’obtenir une condamnation ou lorsqu’il est dans l’intérêt public de recourir au système de justice pénale pour régler l’affaire.

Un changement de circonstances peut obliger le procureur à réévaluer cette norme, a indiqué le ministère.

Les procureurs de la Couronne estimaient que la situation dans cette affaire avait changé au point qu’il n’était plus approprié de poursuivre les accusations, indique le communiqué.

Au lieu de cela, la Couronne croyait qu’une « résolution juste » consistait à faire signer à Mackenzie un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Qu’est-ce que Diagolon ?

Mackenzie est le leader d’un groupe en ligne connu sous le nom de Diagolon.

Un rapport de la Chambre des communes de juin 2022 identifie l’organisation comme un organisation extrémiste violente à motivation idéologique.

« Il est composé d’anciens membres des Forces canadiennes, des individus ayant un véritable entraînement au combat, dotés de réelles capacités et qui se sont de plus en plus radicalisés, notamment à cause de la COVID », indique le rapport, citant Mubin Shaikh, professeur de sécurité publique au Collège Seneca. .

Shaikh aurait déclaré que Diagolon est l’un des groupes qu’il considère comme « une menace réelle et importante pour la sécurité publique canadienne ».

Le rapport note également un lien entre Diagolon et des extrémistes qui ont été arrêtés au poste frontalier de Coutts, en Alberta, lors de manifestations en convoi en février 2022.

Mackenzie et ses partisans se sont moqués de la suggestion selon laquelle ce groupe serait une sorte de milice à l’américaine, arguant qu’ils ne faisaient que troller, ou tromper intentionnellement, les médias crédules.

Affaires juridiques en Nouvelle-Écosse

Mackenzie continue de faire face à des problèmes juridiques en Nouvelle-Écosse.

Le service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse a confirmé qu’une accusation pour utilisation imprudente d’une arme à feu avait été rejetée le 24 juillet et que Mackenzie avait obtenu un engagement de ne pas troubler l’ordre public en common law, mais il fait toujours face à 12 accusations liées à une arme à feu dans le cadre d’un incident survenu en janvier. le 26 décembre 2022, à Pictou, Nouvelle-Écosse

Cette affaire devrait faire l’objet d’une élection ou d’un plaidoyer le 7 septembre devant la Cour suprême de Pictou.

Mackenzie fait également face à quatre autres accusations en Nouvelle-Écosse, notamment méfait, harcèlement criminel et intimidation d’un professionnel de la santé.

Ces accusations découlent d’une manifestation anti-masque tenue en mars 2022 au domicile du médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, Robert Strang.

Mackenzie et son coaccusé dans cette affaire, Morgan May Guptil, devraient revenir à la cour provinciale à Dartmouth le 3 octobre pour un rapport sur l’état de cette affaire.