Les accusations ont été abandonnées contre un homme de l’Indiana dans le meurtre de quatre personnes en 2015

INDIANAPOLIS (AP) – Les procureurs ont abandonné les accusations de meurtre contre un homme accusé d’avoir tué quatre personnes dans une maison d’Indianapolis en 2015, citant la mort de deux témoins et la découverte que des preuves ADN avaient été compromises.

Le bureau du procureur du comté de Marion a annoncé vendredi avoir déposé une requête en rejet des charges contre Nicholas Dunn, qui devait être jugé lundi dans la fusillade mortelle de Terry Bettis, 41 ans; Sherri Taylor, 48 ans; Tiara Turner, 32 ans; et Davon Whitlock, 18 ans.

Un juge a par la suite accordé le rejet des quatre chefs d’accusation de meurtre et d’autres accusations auxquelles Dunn avait été confronté.

Les procureurs ont déclaré que les accusations, qui peuvent être à nouveau déposées, ont été abandonnées à la suite du décès de deux témoins, dont une femme qui a déclaré à la police que Dunn lui avait dit qu’il avait tué les victimes.

Bien que l’ADN de Dunn se trouve sur une bouteille et deux mégots de cigarettes trouvés à l’intérieur de la maison, les procureurs ont déclaré dans leur requête que la preuve ADN était « circonstancielle », car Dunn a déclaré aux enquêteurs qu’il s’était trouvé à plusieurs reprises à l’intérieur de la maison.

En outre, les résultats ADN ont été compromis et jugés plus tard non recevables, ont-ils déclaré.

Les procureurs ont déclaré que l’enquête se poursuivait et ont demandé au public des conseils. Ils ont également déclaré qu’ils prévoyaient de soumettre des preuves ADN supplémentaires pour des tests médico-légaux supplémentaires.

Le porte-parole du bureau du procureur, Michael Leffler, a déclaré dans un communiqué que Dunn était resté en détention vendredi avec une caution de 200 000 dollars dans une affaire distincte en cours impliquant une accusation de batterie aggravée.

Le juge qui a approuvé le rejet des accusations a ordonné aux autorités de déplacer Dunn “dès que raisonnablement possible” de la prison du comté de Marion vers une prison d’État.

Dunn purgeait une peine de prison pour une condamnation pour armes lorsqu’il a été inculpé en janvier 2019 du quadruple meurtre.

