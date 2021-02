Les accusations ont été abandonnées contre Amy Cooper, alias «  Central Park Karen  », après avoir été contrainte à suivre une «  psychoéducation sur l’égalité raciale  »

Amy Cooper, la New-Yorkaise qualifiée de «Central Park Karen» par les médias à la suite d’un différend avec un ornithologue noir, a vu les accusations de délit contre elle abandonnées après avoir été obligée de suivre une «psychoéducation» pour «l’égalité raciale».

Cooper avait été accusée d’avoir fait un faux rapport de police après avoir appelé dramatiquement le 911 sur l’observateur d’oiseaux Christian Cooper et affirmé qu’il était « menaçant » sa « la vie » au cours d’une dispute houleuse, après qu’il lui ait dit de laisser son chien en laisse dans la région de Ramble de Central Park – où les chiens doivent être tenus en laisse – le 25 mai de l’année dernière.

Un juge mardi «A accordé la demande des procureurs de Manhattan de rejeter le cas de Cooper après avoir terminé cinq séances de thérapie» qui se concentrait sur l’égalité raciale, a rapporté le New York Post.

Cooper a été envoyé à un «Centre de thérapie critique», où elle a reçu «Services de psychoéducation et de thérapie» se concentrant sur la façon dont elle «Pourrait apprécier que les identités raciales façonnent nos vies mais [that] nous ne pouvons pas les utiliser pour nuire à nous-mêmes ou aux autres », Le procureur adjoint Joan Illuzzi-Orbon a déclaré lors de l’audience.

Aussi sur rt.com « Central Park Karen » a passé UN AUTRE appel au 911 contre un homme noir, révèlent les procureurs, ravivant la rage en ligne

Les sessions, « Conçu pour l’introspection et le progrès, » étaient un « en mouvement » expérience pour Cooper, ont déclaré les procureurs.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont comparé «Psychoéducation» que Cooper a été fait pour assister à un «Camp de rééducation», et référencé les livres dystopiques «1984» et «Une orange mécanique».

Camp de rééducation https://t.co/vF6DpezN90 – Anthony Brian Logan (ABL) 🇺🇸 (@ANTHONYBLOGAN) 16 février 2021

Nous avons déjà vu cela. pic.twitter.com/Qpcpl1YdMT – JD Sharp (@imjdsharp) 16 février 2021

Cela semble tellement putain de 1984-ish https://t.co/yGQ29HcWCU – Zelda A. Gabriel (@ZeldaAGabriel) 16 février 2021

«Juste un Américain condamné à un camp de rééducation. Pas de problème, » une personne a commenté, tandis qu’une autre a tweeté, «Cela ressemble beaucoup à la rééducation déguisée en psychoéducation et en thérapie pour moi. C’est mal. »

Rien, juste un Américain condamné à un camp de rééducation. Pas de problème. https://t.co/oMaHDfjuK0 – Amie Whatserface (@AmieWohrer) 16 février 2021

Cela ressemble beaucoup à la rééducation déguisée en psychoéducation et en thérapie pour moi. C’est mal. https://t.co/62TlvQofNZ pic.twitter.com/zADJZfnToY – EmSeCee (@ EmCeecee44) 16 février 2021

D’autres ont demandé pourquoi les accusations avaient été abandonnées et ont demandé que la punition de Cooper soit plus sévère.

Pourquoi les accusations sont-elles abandonnées? "Elle a terminé cinq "psychoéducation et thérapie" sessions, selon l’assistante DA Joan Illuzzi" https://t.co/fLHTBbruAv – David Weller (@dcweller) 16 février 2021

"Elle a complété cinq séances de psychoéducation et de thérapie". Est-ce vraiment ça ??? 😐😠 https://t.co/3UK8VZIveN – Kim Webster (@kimwebsterr) 16 février 2021

Pas sûr qu’après avoir terminé ‘cinq "psychoéducation et thérapie" sessions »est assez substantielle comme alternative de justice réparatrice, mais c’est mieux que le cas simplement abandonné, je suppose. https://t.co/ZqT5kRkqiK – Phil (@ pi8you) 16 février 2021

En plus des accusations, la controverse de Central Park a conduit Cooper à perdre son emploi dans la société holding Franklin Templeton l’année dernière, et son chien a été temporairement renvoyé dans un refuge après que certains critiques l’ont accusée de maltraitance animale, bien qu’il ait été rendu plus tard.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!