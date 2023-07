Les accusations du 6 janvier contre Trump ajouteraient à son péril juridique croissant alors qu’il fait campagne pour 2024

WASHINGTON (AP) – Paiements silencieux. Dossiers classifiés. Et maintenant, ses efforts pour annuler les élections de 2020 qui ont conduit à l’attaque du Capitole. Déjà confronté à des affaires pénales à New York et en Floride, Donald Trump est en péril juridique croissant alors que les enquêtes sur sa lutte pour s’accrocher au pouvoir après sa défaite électorale semblent arriver à leur point culminant.

Une lettre ciblée envoyée à Trump par l’avocat spécial Jack Smith suggère qu’il pourrait bientôt être inculpé de nouvelles accusations fédérales, ajoutant à la situation remarquable d’un ancien président confronté à une éventuelle peine de prison tout en luttant pour récupérer la Maison Blanche en tant que favori pour la nomination républicaine.

La vaste enquête de Smith sur les semaines chaotiques entre la défaite électorale de Trump et l’attaque de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021 semble toucher à sa fin, tout comme un autre cas pourrait se profiler à l’horizon. Un grand jury qui a prêté serment ce mois-ci en Géorgie examinera probablement s’il convient d’inculper Trump et ses alliés républicains pour leurs efforts visant à inverser sa défaite électorale dans l’État.

Trump a nié les actes répréhensibles dans tous les cas et a rejeté les poursuites comme un effort malveillant pour nuire à sa campagne de 2024.

Voici un aperçu de l’enquête du 6 janvier, des affaires judiciaires de Trump et de ce qui pourrait arriver ensuite :

QUEL EST L’OBJECTIF DU JAN. 6 SONDER ?

L’équipe dirigée par Smith, qui a été nommé par le procureur général Merrick Garland en novembre, a interrogé une foule d’anciens responsables de la Maison Blanche, des alliés de Trump, des avocats et des responsables électoraux de l’État à la fois lors d’entretiens volontaires et devant le grand jury qui s’est réuni à huis clos à Washington. Parmi ceux qui ont témoigné devant le grand jury – qui prononcerait finalement tout acte d’accusation – figure le vice-président de Trump, Mike Pence, qui a longuement parlé en public des efforts de l’ancien président pour le faire pression pour qu’il rejette la victoire électorale du président Joe Biden.

L’équipe de Smith semble intéressée par une réunion tardive du 18 décembre 2020 à la Maison Blanche qu’un assistant a qualifiée de « déséquilibrée » dans laquelle les avocats privés de Trump ont suggéré qu’il ordonne à l’armée américaine de saisir les machines à voter de l’État dans un effort sans précédent pour poursuivre ses fausses allégations de fraude électorale. Dans des vidéos diffusées par le comité de la Chambre des États-Unis qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier, un avocat de la Maison Blanche a déclaré qu’il pensait que l’idée était « folle ». Les juges – dont certains nommés par Trump – ont uniformément rejeté ses allégations de fraude électorale.

Smith a également interrogé des témoins sur les stratagèmes des associés de Trump visant à enrôler des électeurs dans les États du champ de bataille pour signer des certificats affirmant que Trump – au lieu de Biden – avait gagné leurs États. Les faux certificats d’électeurs ont été envoyés par la poste aux Archives nationales et au Congrès, où certains républicains les ont utilisés pour tenter de justifier le retard ou le blocage de la certification de l’élection.

L’équipe de Smith s’est également intéressée à l’histoire d’une travailleuse électorale géorgienne, Ruby Freeman, qui, avec sa fille, a raconté avoir vécu dans la peur à la suite de menaces de mort après que Trump et ses alliés les aient faussement accusés d’avoir tiré des bulletins de vote frauduleux d’une valise en Géorgie. Cet intérêt est selon une personne familière avec l’enquête qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête criminelle en cours.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

On ne sait pas quand l’enquête de Smith pourrait se terminer. Trump a déclaré qu’il avait été invité à comparaître devant le grand jury cette semaine, bien que les cibles des enquêtes n’aient pas à témoigner et acceptent rarement de le faire. Le grand jury, qui se réunit en secret, voterait en fin de compte pour déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour l’accuser d’un crime. Les grands jurys fédéraux sont composés d’environ 16 à 23 personnes, et au moins 12 doivent être d’accord pour prononcer un acte d’accusation.

Parmi les accusations potentielles que les experts juridiques ont déclarées à Trump, il y a le complot en vue de frauder les États-Unis et l’obstruction d’une procédure officielle : la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden. Des centaines de plus de 1 000 personnes accusées de crimes fédéraux lors de l’émeute du 6 janvier ont été inculpées de l’infraction d’entrave, passible de 20 ans de prison.

S’il est inculpé dans l’affaire du 6 janvier, Trump pourrait faire face à un jury difficile dans un Washington majoritairement démocrate, dont les habitants – dont beaucoup travaillent à Capitol Hill – étaient aux premières loges du chaos qui s’est déroulé après que Trump a exhorté ses partisans à « se battre comme un enfer ».

De nombreux émeutiers du 6 janvier ont tenté en vain de faire déplacer leurs procès hors de la capitale nationale, affirmant que les partisans de Trump ne pouvaient pas y obtenir un procès équitable. Seuls deux accusés ont été acquittés de toutes les charges à l’issue des procès, et il s’agissait de procès décidés par un juge et non par un jury. Dans les affaires les plus graves du 6 janvier portées jusqu’à présent, des jurys ont condamné les dirigeants de deux groupes extrémistes d’extrême droite – les Oath Keepers et Proud Boys – de complot séditieux et d’autres accusations pour ce que les procureurs ont décrit comme des complots visant à bloquer le transfert de pouvoir de Trump à Biden. Plus de 600 autres accusés du 6 janvier ont plaidé coupables à des crimes fédéraux.

QUE SE PASSE-T-IL AVEC LES AUTRES CAS DE TRUMP ?

Trump a plaidé non coupable le mois dernier de 37 chefs d’accusation fédéraux l’accusant d’avoir illégalement accumulé des documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride et de rejeter les demandes du gouvernement de les restituer. Un juge dans cette affaire a entendu mardi des arguments sur la question de savoir si ce procès – qui aurait lieu en Floride – devrait avoir lieu avant ou après les élections de 2024. Alors que les procureurs recherchent une date de procès en décembre, les avocats de Trump ont demandé un délai indéfini, arguant qu’il ne peut pas obtenir un procès équitable pendant qu’il fait campagne pour le président.

Au tribunal de l’État de New York, un procès doit débuter en mars – au cœur de la saison primaire – dans une autre affaire Trump intentée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui allègue un stratagème visant à enterrer les allégations de relations extraconjugales survenues lors de sa première campagne à la Maison Blanche. Trump a plaidé non coupable dans cette affaire de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux internes de sa société privée au sujet d’un paiement silencieux à l’acteur porno Stormy Daniels. Trump tentait de faire en sorte que l’affaire soit renvoyée devant un tribunal fédéral, mais un juge s’est prononcé contre cela mercredi.

En Géorgie, la procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, qui a enquêté sur Trump et ses alliés pour leurs efforts pour annuler sa défaite électorale dans cet État, devrait présenter son cas devant l’un des deux grands jurys siégeant plus tôt ce mois-ci. Willis a suggéré que toute inculpation interviendrait probablement en août. Un grand jury spécial distinct – qui n’avait pas de pouvoir d’accusation et a été dissous en janvier – a soumis un rapport contenant des recommandations à Willis. Bien que la majeure partie de ce rapport reste secrète pour le moment, le président du panel a déclaré sans nommer de noms que le grand jury spécial avait recommandé d’inculper plusieurs personnes.

Pendant ce temps, dans le Michigan mardi, le procureur général de l’État a déposé des accusations de crime, y compris de faux contre 16 républicains qui ont agi comme de faux électeurs pour Trump en 2020, les accusant d’avoir soumis de faux certificats indiquant qu’ils étaient des électeurs légitimes malgré la victoire de Biden là-bas.

Richer a rapporté de Boston.

Alanna Durkin Richer et Eric Tucker, Associated Press