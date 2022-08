Les accusations d’extorsion et de menaces du footballeur Paul Pogba font l’objet d’une enquête de la police française

Pogba a allégué l’extorsion par l’intermédiaire de son équipe juridique dans une déclaration obtenue par CNN lundi.

Un porte-parole du bureau du procureur a déclaré à CNN qu’une enquête avait été ouverte au début du mois. “Je peux confirmer qu’une enquête a été ouverte le 3 août 2022, notamment sur l’accusation d’extorsion en bande organisée et de tentative d’extorsion en bande organisée”, indique le communiqué.

“Les investigations ont été confiées à l’OCLCO”, a poursuivi le parquet. L’OCLCO est la branche de la police judiciaire française chargée des enquêtes sur la criminalité organisée.

La déclaration de Pogba est intervenue après que son frère Mathias Pogba a publié une série de vidéos sur Instagram en anglais, français, espagnol et italien dans lesquelles il affirmait qu’il ferait de “grandes révélations” sur la conduite de son frère et de Rafaela Pimenta, son agent.

Dans sa vidéo de samedi, Mathias a déclaré : “Le public français, italien et anglais… et plus encore, l’équipe de France et l’équipe de la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de connaître certaines choses afin de prendre une décision éclairée si il mérite l’admiration, le respect et l’amour du public, qu’il mérite sa place en équipe de France, et l’honneur de disputer une Coupe du Monde… S’il est une personne de confiance que n’importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés Et enfin, est-il digne d’être pris comme modèle représentatif par la jeunesse et bien sûr, les grandes marques ?”

La déclaration de Paul Pogba, qui a été signée par ses avocats, sa mère Yeo Moriba et Pimenta, se lit comme suit : “Malheureusement, les récents messages de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont pas une surprise et font suite à d’autres tentatives sur une période prolongée pour tenter d’extorquer Paul Pogba.

“Les faits ont été signalés aux polices italienne et française il y a un mois et il n’y aura pas d’autres commentaires sur les enquêtes en cours.”

Mathias a répondu aux rapports d’enquête dans un série de tweets qui s’ouvrait sur “Ce que j’attendais est arrivé : mon petit frère commence enfin à montrer son vrai visage.”

CNN a contacté Mathias Pogba pour plus de commentaires, mais il n’a pas répondu immédiatement.

Paul Pogba, 29 ans, est revenu à la Juventus, en Serie A italienne, en juillet après six ans à Manchester United en Premier League anglaise. La Juventus n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

CNN a contacté la police italienne pour obtenir des commentaires mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Pogba était membre de l’équipe de France vainqueur de la Coupe du monde en 2018.