Les accusations de terrorisme de Freeman Mbowe font naître de faibles espoirs de réforme démocratique en Tanzanie

Le chef de l’opposition, Freeman Mbowe, avait fait campagne pour des changements à la constitution tanzanienne qui réduiraient le pouvoir du gouvernement central et créeraient un plus grand contrôle parlementaire. Le parti qu’il dirige, le Parti pour la démocratie et le progrès, communément appelé Chadema, se concentre sur l’éradication de la corruption, qui, selon lui, s’est aggravée sous Magufuli.