Les accusations de mise en accusation de Mayorkas seront soumises au vote du comité parlementaire

“Les républicains perpétuent les défis à la frontière pour aider à réélire Donald Trump”, ont écrit les démocrates du panel de sécurité intérieure dans un rapport, arguant que le Parti républicain essayait de faire de M. Mayorkas un bouc émissaire pour des problèmes que seul le Congrès pouvait résoudre.

« Ils jouent au jeu du blâme politique pour détourner l’attention de leur incapacité à prendre des mesures significatives en matière de sécurité des frontières et de législation sur l’immigration et à fournir le financement nécessaire à la sécurité des frontières », indique le rapport.

Les Républicains soutiennent que la Constitution offre une grande latitude pour destituer un fonctionnaire pour ce qu’ils appellent son « mauvais comportement » à l’égard de la loi.

“Son refus d’obéir à la loi n’est pas seulement une infraction à la séparation des pouvoirs inscrite dans la Constitution des États-Unis, il menace également notre sécurité nationale et a eu un impact désastreux sur les communautés à travers le pays”, indique un article de mise en accusation.

Les démocrates affirment que les républicains s’inclinent devant la droite dure en cherchant à imposer une sanction constitutionnelle sévère à l’encontre de M. Mayorkas.

“Il s’agit d’un coup politique et d’un coup dur”, a déclaré lundi aux journalistes le représentant Hakeem Jeffries de New York, chef de la minorité. « Les républicains de la Chambre ont clairement cédé leur majorité de plus en plus réduite aux extrémistes, et cette impeachment simulée du secrétaire Mayorkas n’est qu’un autre triste exemple. »