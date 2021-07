Les accusations de meurtre ont été abandonnées contre deux vétérans de l’armée des troubles

DEUX vétérans de l’armée ne seront pas jugés pour des accusations de meurtre à l’époque des Troubles après l’effondrement des affaires.

Le soldat F devait être poursuivi pour la mort de James Wray et William McKinney dans le Bloody Sunday à Londonderry en 1972.

L’ex-soldat Dennis Hutchings a déclaré que l’abandon des charges était une excellente nouvelle Crédit : PA : Association de la presse

Le soldat B avait été accusé du meurtre de Daniel Hegarty, 15 ans, et des blessures de son cousin Christopher, dans la ville six mois plus tard.

Les deux affaires ont maintenant été abandonnées après qu’un examen a révélé que les preuves étaient irrecevables.

Aucun des deux soldats n’a eu accès à un avocat lorsqu’ils ont fait des déclarations à la police militaire à l’époque.

L’ancien soldat Dennis Hutchings, 80 ans, qui a été traîné devant les tribunaux pour une autre fusillade, a déclaré hier : « C’est une excellente nouvelle pour les gars. »

Les familles du Bloody Sunday ont juré de contester la décision du ministère public d’Irlande du Nord.

James Wray (à gauche) et William McKinney sont décédés le dimanche sanglant Crédit : PA

Stephen Herron, le plus haut procureur de la province, a admis que la décision devait « apporter davantage de douleur aux victimes et aux familles endeuillées qui ont implacablement demandé justice pendant près de 50 ans et ont fait face à de nombreux revers ».