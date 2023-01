Les accusations de meurtre du tueur de Sinzae Reed sont abandonnées, expliquent les flics

La semaine dernière, BOSSIP a rapporté la mort par balle de Sinzae Reed, 13 ans, aux mains d’un homme blanc de 36 ans nommé Krieg Butler à Columbus, Ohio. La partie exaspérante de l’histoire est qu’après avoir été accusé de meurtre, les accusations ont été immédiatement abandonnées simplement parce que Butler a soudainement revendiqué la “légitime défense”. Nous ne sommes pas des avocats, mais nous n’avons jamais entendu parler de l’abandon complet des accusations de meurtre simplement parce que le suspect a parlé de “légitime défense”. Quelqu’un doit nous expliquer cela.

Selon 10TV, le département de police de Columbus tente d’offrir une explication de la manière la plus faible possible. Qu’ils le disent, lors de l’examen de l’homicide, le bureau du procureur du comté de Franklin a appris la plainte de Butler et a jugé bon d’abandonner les charges jusqu’à ce que la police obtienne des “preuves médico-légales et balistiques clés” qui les aideront à décider de présenter ou non l’affaire à un grand jury.

Voici ce que dit le département de police de Columbus

« Nous sommes conscients des préoccupations de la communauté concernant l’enquête et voulons assurer la communauté que cette enquête est loin d’être terminée. Les détectives affectés à l’affaire travaillent avec diligence pour présenter une enquête complète et approfondie au procureur du comté de Franklin », lit-on dans le communiqué de la police.

« Nous demandons de la patience pendant cette période. Une fois que nous serons en mesure de fournir plus d’informations, nous le ferons. Nous avons promis la transparence et continuerons à fournir des informations lorsqu’elles pourront être publiées. La déclaration continue :

Au cours de l’examen de l’enquête sur l’homicide, M. Butler a allégué qu’il avait agi en état de légitime défense. Le bureau du procureur du comté de Franklin, après avoir pris connaissance de cette information, a rejeté les accusations portées contre M. Butler en attendant la fin de l’enquête. La division de police de Columbus ne rejette pas les accusations. Nous continuons d’enquêter sur les circonstances de la mort de M. Reed avec l’aide d’entités extérieures et attendons toujours des preuves médico-légales et balistiques clés.

Essentiellement, “ne nous blâmez pas, blâmez les procureurs”. Passation de responsabilité bureaucratique classique. Nous gardons un œil TRÈS attentif sur cette affaire Sinzae Reed parce que quelque chose ne va pas…