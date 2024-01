Les accusations de génocide et de crimes de guerre contre Israël à Gaza doivent s’en tenir aux preuves

Alors que le coût civil de la guerre israélienne à Gaza continue d’augmenter monter, les défenseurs ont mené des campagnes d’information massives pour accorder l’attention voulue à la souffrance et à la victimisation des Palestiniens. L’opinion selon laquelle Israël perpétue activement un génocide est de plus en plus répandue, soutenue par des groupes allant de Gouvernements à nombre croissant de Juifs américains à experts sur génocide et crimes d’atrocité. Les allégations d’actes répréhensibles israéliens vont de des comptes bien documentés de aveugle forcer, non-respect le drapeau de la capitulation, et maltraitance des prisonniersà alarmant mais moins évident allégations d’exécutions massives ou même de prélèvement d’organes. En réponse à une plainte déposée par l’Afrique du Sud, la Cour internationale de Justice a rendu une décision provisoire selon laquelle Israël doit prendre des mesures pour prévenir d’éventuels actes de génocide pendant que l’affaire se poursuit.

À l’échelle mondiale, L’image d’Israël s’est effondrée.

Mais il est important de maintenir un certain scepticisme, sans rejeter les atrocités réelles, quels qu’en soient les auteurs. Les allégations doivent faire l’objet d’une enquête, mais il faut veiller à faire la distinction entre les allégations fondées et non fondées. Les défenseurs des droits des Palestiniens à la protection accordée aux civils en temps de guerre ne pensent peut-être pas que ce scepticisme soit important lorsqu’il s’agit des actions militaires israéliennes. Des preuves substantielles suggèrent déjà que les opérations des Forces de défense israéliennes (FDI) pourraient violer les lois de la guerreet une façon de demander des comptes à Israël est de croire les Palestiniens lorsqu’ils témoignent que des crimes ont été commis.

Pourtant, même s’il est compréhensible d’éviter tout scepticisme en faveur de l’horreur du carnage, cela n’est pas lié aux leviers diplomatiques et nationaux qui pourraient amener Israël à modifier l’intensité de son action militaire, à améliorer les flux d’aide humanitaire et à restreindre ses soldats. Les Israéliens sont devenus dangereusement convaincus que le monde est profondément partial contre leur pays. La propagation d’allégations non fondées contribue à cette croyance et permet aux Israéliens de rejeter trop facilement les critiques étrangères. Il s’agit d’un problème sérieux, car le soutien public israélien sera crucial pour avoir fait pression sur le gouvernement israélien pour qu’il réduise davantage l’intensité de ses action militaire et développer solutions à la crise humanitaire que la guerre a engendrée.

La désinformation a été une menace constante et grave problème dans cette guerre. Dès le début, des images d’atrocités et de violences d’autres conflits a été partagé comme s’il représentait Victimes israéliennes et palestiniennes. Certains commentateurs pro-israéliens ont affirmé que les images et vidéos authentiques d’enfants palestiniens morts sont en fait des canulars, produits d’une « fiction » imaginaire.Bois de contreplaqué” l’industrie produit de fausses victimes, tandis que même les principaux médias répètent des affirmations non fondées faites par le gouvernement israélien, allant d’un des listes de gardes désormais contestées dans des installations souterraines jusqu’à la découverte de présumés Des gilets suicide du Hamas pour les enfants.

D’autres, dont journalistes et universitairesavoir refusé ou rejeté le torture sexuelle et viol commis par des attaquants du Hamas le 7 octobre ou a affirmé qu’une grande partie des morts civiles israéliennes étaient dues tué par les propres forces de sécurité israéliennes. De nombreux commentateurs experts ont souligné à quel point il est difficile pour les membres du public de savoir ce qui se passe lorsque des mensonges circulent et que chaque affirmation de victimisation est contestée.

Une grande partie du public israélien a été conditionnée par ses politiciens et ses médias, par exemple. décenniesà considérer les critiques étrangères comme implacables hostile, prévenus et indifférents à leur droit à la sécurité. Le public refusant d’accepter les allégations d’atrocités du Hamas, peut-être blasé par les propres allégations non confirmées d’Israël, et disposé à accepter les allégations peu fondées sur le comportement monstrueux de Tsahal confirment cette perception et rendent Israël moins susceptible de désamorcer la situation. En termes simples, si les critiques étrangers nient les souffrances israéliennes et croient qu’Israël est coupable de tous les actes répréhensibles présumés, ils s’aliènent tout le monde en Israël, y compris ceux qui par ailleurs sympathisent avec les appels à la retenue.

Un politologue a qualifié cela de «Complexe de Massada», dans lequel le public israélien s’imagine être un peuple assiégé, confronté à la mort, n’ayant d’autre choix que de résister, même jusqu’au suicide. En effet, la jeunesse israélienne, depuis des générations, a continué pèlerinages à Massada, dans le cadre de la mémoire collective du pays Résistance historique juive. Holocauste générationnel traumatisme et victimisation sont socialisés et collectivisés en Israël. La sensibilité perpétuelle à la possibilité d’un génocide juif a conduit à une société militariste dans lequel Tsahal et l’élite politique sont entrelacé. Pour les Israéliens, l’art de gouverner est un projet rédempteur dans la mesure où il s’agit d’une question institutionnelle, visant à redonner au peuple juif une conscience de soi politique et d’action, tandis que la géopolitique véhicule une conscience perpétuelle de la apocalypse. Le résultat de tout cela est un «notion de sécurité» obsédé par une puissance militaire écrasante et soucieux de la survie même du peuple juif.

Les Israéliens pensent que le public étranger a écarté la menace génocidaire posée par le Hamas tout en exagérant de manière déraisonnable les destructions infligées par Tsahal. Motivé dans les sketchs de la célèbre comédie israélienne Eretz Nehederetles Israéliens pensent que les médias étrangers sont prompts à crois au pire sur Israël dans tout différend sur un événement de mort massive pendant la guerre tout en traitant le Hamas comme légitime et raisonnable représentants plutôt que de monstrueux terroristes.

Lorsque les observateurs nient le viol de femmes israéliennes le 7 octobre, le public israélien considère cela comme un déni du rôle du Hamas. désir ou intention génocidaireparce que le massacre du Hamas est similaire au Holocauste ou plus tôt pogroms-une perception partagé par les Juifs d’ailleurs également. En effet, pour le public israélien, le refus d’admettre la véritable violence de l’attaque du Hamas peut en soi être une tentative de couvrir le génocide ou indiquer le désir de le voir se dérouler sans ingérence. Lorsque les observateurs admettent sans hésitation qu’Israël se livre à une violence illimitée à Gaza, certains Israéliens y voient même un résurrection de la diffamation de sang, analogue à la propagande chrétienne sur les sacrifices rituels juifs et les meurtres clandestins d’enfants gentils. Ces réactions sont le produit d’un traumatisme culturel et d’une mémoire de longue date – un point commun sous-estimé que partagent les Israéliens et les Palestiniens. Le résultat est que les Israéliens, dont une majorité soutien leur guerre contre le Hamas en tant que nécessité de sécurité face à un adversaire génocidaire, sont insensibles à l’horreur et à l’indignation étrangère face à la conduite et aux effets de leur opération militaire.

Les spécialistes des relations internationales identifieraient cela comme une question de «sécurité ontologique.» Il y a près de 20 ans, révolutionnaire recherche utilisée méthodes psychanalytiques identifier les façons dont l’anxiété, identitéet engagements culturels peut conduire les pays et les communautés à poursuivre des politiques qui les rendent moins à l’abri de la violence ou plus isolés sur le plan international. L’idée d’universitaires tels que Jennifer Mitzen et Brent Steele était que la « sécurité de soi » exige de rester fidèle à sa vision du monde, même lorsque cela implique de douloureux sacrifices matériels. La mentalité de forteresse d’Israël, sa tendance à l’anxiété apocalyptique et sa conscience hyper consciente du génocide passé ont tous contribué à une tendance à considérer toute concession comme totale plutôt que limitée. Concéder quoi que ce soit, c’est tout concéder.

Pour le moment, le public israélien est unis pour soutenir de ses activités militaires, même s’il continue d’être fracturé par l’opposition nationale au Premier ministre Benjamin Netanyahu et à sa coalition gouvernementale d’extrême droite. Des personnalités plus extrémistes, comme le politicien Itamar Ben-Gvir, ainsi que des célébrités comme Eyal Golan et des ministres du gouvernement aux portefeuilles non liés à la sécurité, ont appelé pour un génocide en représailles sans ambiguïté. Le grand public ne soutient pas nécessairement ces appels mais est convaincu que s’il ne parvient pas à gagner la guerre, l’avenir du pays et de sa population est en danger.

Confronté à sondages d’opinion publique démontrant des niveaux très élevés de soutien palestinien au Hamas et à l’attaque du 7 octobre, et par certains enthousiasme étranger pour le massacre des segments du monde mouvement anticolonial, les Israéliens croient que leur combat est existentiel. Ils sont convaincus que le public étranger hostile ne comprend tout simplement pas l’avenir de son pays ou ne s’en soucie pas, ce qui le rend au mieux ignorant et au pire menaçant.

Pour une grande partie de l’opinion israélienne, un cessez-le-feu – ou même une réduction imposée de l’intensité militaire – est une concession impensable si la guerre actuelle est existentielle. Pour être clair, il s’agit d’une réaction extrême aux demandes raisonnables d’une plus grande protection des civils confrontés à d’horribles conditions de bombardements, de déplacements et de privations. Le militarisme d’Israël, sa tendance à identifier toutes les menaces comme existentielles et son refus de traiter les critiques étrangères comme étant de bonne foi provoquent une insensibilité brutale à l’égard des souffrances palestiniennes.

Mais un cessez-le-feu complet est, pour le meilleur ou pour le pire, peu probableet l’année prochaine verra probablement un poursuite des opérations militaires tout au long d’une Bande de Gaza dévastée et au milieu d’une population déjà en grave crise. De nombreuses vies seront sauvées grâce une meilleure aide humanitaire accès et, surtout, une conduite militaire de Tsahal qui prend de plus grandes précautions avant d’ouvrir le feu et utilise des armes explosives plus petites, même si cela augmente le risque pour les soldats israéliens –une obligation sous la loi internationale. Cela nécessitera une pression intérieure de la part de l’opinion publique israélienne, ainsi qu’une sensibilité du gouvernement israélien aux pressions diplomatiques. Tant que les Israéliens resteront prisonniers de leur complexe de Massada, ils pourront refuser, même au prix de devenir des parias internationaux.

Il existe cependant une issue au complexe de Massada, sans se limiter aux critiques urgentes et légitimes des excès militaires israéliens. S’il n’est pas nécessaire d’attendre des commentateurs palestiniens qu’ils expriment de l’empathie pour Israël alors que leurs familles sont sous les bombardements, les critiques étrangères peuvent faire la différence en…