Les accusations de fraude de la Trump Organization font pression sur Weisselberg pour qu’il retourne

Et si Allen Weisselberg ne se retournait pas ?

C’est une question que les procureurs de Manhattan se sont probablement déjà posées avant de porter plainte jeudi contre la Trump Organization et son directeur financier, alléguant 15 chefs d’accusation de fraude fiscale.

« Inverser » les accusés signifie les persuader de passer de la défense à l’équipe de poursuite en coopérant contre leurs associés criminels. En échange, les procureurs promettent aux coopérateurs certains avantages, tels qu’un accord de ne pas les inculper, de les inculper d’un crime moins grave que la totalité de leur faute ou de recommander une réduction de leur peine.

Le retournement des accusés est une stratégie courante dans les poursuites pénales. C’est parce que les associés d’un criminel sont les personnes les mieux placées pour connaître les détails des faits de ses crimes. Même une affaire basée en grande partie sur des documents, comme une affaire fiscale, nécessite souvent un narrateur pour aider à relier les points. Un initié qui coopère peut aider à assembler les pièces d’une manière compréhensible pour un jury.

« Plus gros poisson »: Eric, Don Jr. et Trump

En règle générale, les procureurs utilisent des membres de niveau inférieur d’une organisation criminelle pour coopérer contre les « plus gros poissons » dont la conduite est plus flagrante. À la Trump Organization, il y a peu de personnes sur l’organigramme qui sont au-dessus de Weisselberg. Ils incluent Eric Trump, Donald Trump, Jr. et Trump lui-même.

Un coopérateur peut être particulièrement utile dans une poursuite en col blanc. Dans ces cas, la question n’est souvent pas ce qui s’est passé, mais si la conduite a été commise dans un but inapproprié. Une erreur innocente dans une déclaration de revenus peut exposer le contribuable à des amendes civiles, des pénalités ou des arriérés d’impôt, mais pas à des accusations criminelles. Un effort délibéré pour échapper aux impôts, en revanche, peut l’exposer à une peine de prison. Un coopérateur peut témoigner de la teneur des conversations avec les co-conspirateurs pour aider la poursuite à établir si des actes visant à réduire indûment la facture fiscale ont été commis intentionnellement.

Nommer Weisselberg comme accusé indique que les procureurs n’ont pas réussi à le persuader de retourner – jusqu’à présent. Parfois, un sujet qui refuse de coopérer avant que des accusations ne soient déposées change d’avis une fois qu’il voit son nom sur un acte d’accusation. Comparaître devant un tribunal où un juge établit des conditions de caution qui restreignent la liberté peut servir de sonnette d’alarme.

Par exemple, le vice-président de la campagne Trump, Rick Gates, a d’abord refusé de coopérer et a été nommé coaccusé avec Paul Manafort dans un acte d’accusation fédéral en 2017, mais s’est retourné peu de temps après et a témoigné au procès de Manafort en échange d’une recommandation de une réduction de sa peine. Il a fini par purger une peine de 45 jours de prison pour son rôle dans diverses fraudes et délits fiscaux. Manafort, quant à lui, a été reconnu coupable, en partie sur la base du témoignage de Gates, et a été condamné à plus de sept ans de prison avant d’être gracié par le président de l’époque, Donald Trump.

Weisselberg est un coopérateur idéal. Il sert dans la Trump Organization depuis 1973, à l’époque où elle était dirigée par Fred Trump, le père de l’ancien président. Weisselberg lui-même est accusé d’avoir reçu certains des avantages non imposés, et il sait donc probablement qui d’autre dans l’entreprise a été impliqué dans la fraude. Son rôle de directeur financier lui donne accès à des informations sur les décisions concernant la planification fiscale et la façon dont l’argent est acquis et dépensé. Cela signifie que non seulement il peut témoigner sur des délits fiscaux, mais il peut également témoigner sur d’autres délits financiers potentiels qui font l’objet d’une enquête.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a déclaré dans des documents judiciaires que son bureau enquêtait sur la Trump Organization pour fraude bancaire et d’assurance. En fait, l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a déclaré au Congrès que Trump avait l’habitude de manipuler la valeur des actifs à son avantage, de dégonfler leur valeur à des fins fiscales et de gonfler leur valeur dans le but d’obtenir des prêts. Si tel est le cas, ces accusations pourraient exposer d’autres dirigeants de la Trump Organization à des poursuites et à des sanctions plus graves que les charges fiscales.

Plus d'incitations

En outre, les procureurs seraient probablement prêts à sacrifier la peine maximale qu’ils pourraient obtenir contre Weisselberg s’il pouvait témoigner pour poursuivre les dirigeants de plus haut niveau de la Trump Organization dont la conduite est plus grave. Par exemple, un dirigeant d’entreprise de haut niveau qui ordonnait à Weisselberg ou à d’autres d’enfreindre la loi en faisant de fausses déclarations pour un gain financier serait considéré comme une cible de plus grande valeur.

Mais que se passe-t-il si Weisselberg ne se retourne pas ? Les procureurs ont probablement encore des incitations supplémentaires à lui offrir, comme la promesse de refuser de porter des accusations potentielles contre les membres de sa famille. L’acte d’accusation fait référence à des prestations aux proches de Weisselberg. Des rapports suggèrent que le fils de Weisselberg, Barry, alors qu’il était employé de la Trump Organization, vivait sans loyer dans un appartement à New York, un avantage pour lequel il ne payait pas d’impôts sur le revenu.

Les procureurs proposent parfois ce que l’on appelle la « coopération de tiers », c’est-à-dire qu’un accusé coopère et que quelqu’un d’autre en bénéficie. Allen Weisselberg pourrait accepter de coopérer en échange d’une promesse des procureurs de refuser d’inculper Barry Weisselberg. Weisselberg est peut-être prêt à se jeter sous le bus pour Trump, mais est-il également prêt à jeter son fils sous le bus ?

Même si Weisselberg ne se retourne jamais, les procureurs pourraient plus tard contraindre son témoignage. Son risque juridique expirera lorsqu’il sera soit reconnu coupable, soit acquitté. À ce stade, il n’a plus le droit de s’auto-incriminer car il ne peut plus être incriminé pour des affaires qui ont déjà été jugées. Cela signifie qu’il ne pouvait pas faire valoir son privilège du cinquième amendement pour éviter de témoigner.

Même si les procureurs voulaient l’interroger sur des sujets dépassant le cadre de son affaire pénale actuelle pour lesquels il pourrait encore conserver une certaine exposition, et, par conséquent, la protection du cinquième amendement, ils pourraient l’immuniser. En vertu de la loi de New York, obliger un témoin à témoigner nécessite une immunité transactionnelle, ce qui signifie que Weisselberg ne peut être inculpé d’aucun crime dont il a discuté en fournissant des informations sur les crimes d’autrui.

Quel que soit le scénario qui se déroule, après les accusations de jeudi, les procureurs sont un pas de plus vers le témoignage de Weisselberg et leur cheminement jusqu’au sommet de l’Organisation Trump. C’est une chaîne courte qui mène jusqu’à l’ancien président.

