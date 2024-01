Les accusations de Fani Willis sont « troublantes », mais le système judiciaire fonctionnera, dit Kemp

Le gouverneur Brian Kemp (R-GA) fait confiance au système judiciaire pour suivre son cours alors que des rapports sur la relation présumée du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, avec le procureur spécial Nathan Wade font le tour.

Willis a été accusé d’avoir une relation non divulguée avec Wade, qui supervise l’affaire de racket contre l’ancien président Donald Trump pour des tentatives présumées d’annuler les élections de 2020 dans l’État de Peach. Kemp a qualifié les accusations de « troublantes », mais a déclaré qu’il pensait que le juge qui présidait l’affaire « irait au fond » en parlant avec Bloomberg mercredi.

“Mais écoutez, il y a quelques mois, vous savez – il y a des mois, j’avertissais les gens qu’il n’y avait aucune preuve pour poursuivre Fani Willis, mais maintenant il y a des choses troublantes qui ont fait l’objet d’accusations qui ont été portées, et je pense que le juge comprendra. au fond de cela », a déclaré Kemp. “Cela se joue en ce moment.”

Le gouverneur de Géorgie a également souligné que la législature de l’État s’efforçait de renforcer la surveillance des procureurs de district, en soulignant la législation adoptée l’année dernière qui était frappé dans les tribunaux.

“Nous avons adopté une loi pour la surveillance des procureurs de district qui s’est retrouvée devant les tribunaux et nous allons donc devoir légiférer à nouveau cette année, ce que nous sommes en train de faire en ce moment lors de notre session législative, mais il existe des moyens de résoudre ce problème et nous devons laisser le processus juridique se dérouler.

Kemp n’a pas dit s’il demanderait le retrait de Willis de l’affaire, ajoutant qu’il n’avait pas vu les preuves des allégations, mais qu’il avait confiance dans le juge supervisant l’affaire contre Trump.

« Je ne pourrais pas en parler parce que je n’ai pas vu de preuves. Mais je pense qu’au moins si les accusations sont vraies, c’est très troublant, et je suis certain que le juge statuera de la bonne manière pour s’assurer que le président Trump et tous les autres ont été traités équitablement. »

Les accusations entourant l’affaire Trump dans le comté de Fulton ont tourbillonné ces dernières semaines, la relation présumée entre Willis et Wade étant l’une des plus importantes. Un avocat de l’un des coaccusés de Trump a accusé le procureur d’avoir embauché son partenaire et utilisé l’argent qu’il gagnait grâce à son emploi dans l’affaire pour prendre des vacances et d’autres efforts coûteux avec Willis.

Willis a parlé des allégations dimanche, affirmant qu’elle n’était pas « parfaite » et qu’elle devrait avoir droit à la grâce.

“On ne peut pas s’attendre à ce que les femmes noires soient parfaites et sauvent le monde”, a déclaré Willis. « Il faut nous permettre de trébucher. Nous avons besoin de grâce.

Les enquêteurs auraient également rencontré le comité de la Chambre dissous le 6 janvier et la Maison Blanche en 2022 alors qu’ils rassemblaient un dossier contre l’ancien président, selon des informations. La nature de ces réunions n’a pas été divulguée dans le rapport.