Les accusations de crise de l’eau de Flint rejetées contre l’ex-gouverneur. Snyder

FLINT, Michigan (AP) – Un juge a rejeté les accusations criminelles contre l’ancien gouverneur du Michigan Rick Snyder dans la crise de l’eau de Flint, des mois après que la Cour suprême de l’État a déclaré que les actes d’accusation rendus par un grand jury composé d’une seule personne étaient invalides.

Snyder, un républicain qui a quitté ses fonctions en 2019, a été inculpé de deux chefs d’inconduite dans l’exercice de ses fonctions. Il a été la première personne de l’histoire de l’État à être inculpée pour des crimes présumés liés au service en tant que gouverneur.

Snyder est également la huitième personne à voir une affaire d’eau Flint rejetée après l’avis unanime de la Cour suprême en juin.

Le juge du comté de Genesee, F. Kay Behm, a signé l’ordonnance mercredi, un jour après que le Sénat américain a approuvé sa nomination pour devenir juge fédéral dans l’est du Michigan.

“Les accusations portées contre (Snyder) n’ont pas été correctement portées et doivent être rejetées pour le moment”, a déclaré Behm.

Le bureau du procureur général du Michigan a désespérément essayé de maintenir les affaires en vie, mais jusqu’à présent, il a perdu à chaque tournant. Les procureurs ont fait valoir que les actes d’accusation pourraient simplement être transformés en plaintes pénales courantes devant le tribunal de district, mais Behm et un autre juge ont rejeté cette approche.

L’eau de Flint a été contaminée par du plomb après que les gestionnaires municipaux nommés par Snyder ont commencé à utiliser la rivière Flint en 2014 pour économiser de l’argent pendant la construction d’un nouveau pipeline vers le lac Huron. L’eau n’a pas été traitée pour réduire ses qualités corrosives, provoquant la rupture du plomb des anciennes canalisations et la contamination du système pendant plus d’un an.

Le commutateur d’eau a également été blâmé pour neuf décès liés à une épidémie de maladie du légionnaire.

___

Suivez Ed White sur http://twitter.com/edwritez

Ed White, l’Associated Press