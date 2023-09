Les accusations de corruption portées contre le sénateur Bob Menendez s’ajoutent à l’histoire politique colorée du New Jersey

Le Allégations de corruption à l’encontre du sénateur américain Bob Menendez représentent le chapitre le plus récent de l’histoire sordide de la politique du New Jersey.

Selon la plupart des témoignages, la corruption au sein du gouvernement de Garden State remonte à Edward Hyde, le premier gouverneur de l’État sous domination britannique. Accusé par l’Assemblée de l’État d’avoir accepté des pots-de-vin, détourné des fonds et abusé de ses fonctions, Hyde fut assigné à résidence en 1708 à New York. Il revient néanmoins en Angleterre l’année suivante en tant que retraité accueilli par la cour royale.

Depuis lors, le paysage de l’État est resté propice aux fonctionnaires corrompus. Parmi les 21 comtés, 564 municipalités et 693 districts scolaires du New Jersey, les conflits d’intérêts sont fréquents et l’argent coule à flots.

Récemment accusé avec son épouse, Nadine Arslanian Menendez, d’avoir accepté « des milliers de dollars de pots-de-vin » en échange de son pouvoir et de son influence, Menendez a déclaré que les allégations étaient une autre tentative « sans fondement » nuire à sa carrière politique.

« Pendant des années, des forces en coulisses ont tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix et de creuser ma tombe politique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’arrivée au pouvoir du sénateur Menendez

Menendez a raison : les allégations de corruption les plus récentes ne sont pas les premières auxquelles un sénateur américain du New Jersey est confronté. Menendez a été inculpé en avril 2015 de 14 chefs d’accusation de corruption criminelle, notamment de pots-de-vin, de complot et de fausses déclarations. Les procureurs ont déclaré que Menendez avait utilisé son bureau au profit d’un ami et donateur de campagne, le Dr Salomon Melgen, en échange de près d’un million de dollars en cadeaux, voyages et contributions à la campagne.

En 2018, le ministère de la Justice a abandonné toutes les accusations après la fin du procès avec un jury sans majorité. Menendez, comme il l’a fait ce mois-ci, a déclaré que les allégations découlaient d’une confusion entre amitié et corruption, une défense également récemment utilisée par le juge de la Cour suprême Clarence Thomas.

Colonne: Bob Menendez dirige un manuel qui ressemble à celui de Donald Trump. Est-ce que ça peut marcher ?

Les premières années de Menendez

Les liens présumés de Menendez avec la corruption remontent cependant à bien plus loin, puisqu’ils font partie de la machine politique d’Union County. Lors de sa première campagne – une candidature pour le conseil scolaire d’Union City à l’âge de 19 ans – Menendez s’est présenté sur une liste soutenue par William V. Musto. Musto, qui a finalement servi 36 ans à l’Assemblée législative de l’État avant d’être inculpé de racket, d’extorsion et de fraude, a encadré Menendez dans les années 1970 et l’a employé comme assistant avant que les deux ne se séparent.

En 1982, Musto a été reconnu coupable et condamné à sept ans de prison. Menendez a témoigné contre lui. Il l’a également défié à la mairie, une élection qu’il a perdue face à Musto, qui n’a pas pu siéger. Menendez est devenu maire en 1986 en « affrontant le puissant maire de sa ville natale et un establishment politique corrompu », selon son site Internet.

Lorsqu’il était candidat au Sénat américain en 2006, l’histoire de Menendez avec Musto est revenue comme un sujet de discussion, le New York Times rapportant l’implication de Menendez dans l’obtention de 30 millions de dollars d’argent fédéral pour un développement de Bayonne. Des contrats de développement ont été signés avec une société qui a embauché Menendez, l’un de ses anciens collaborateurs et ami proche, comme lobbyiste, et l’ancien trésorier de campagne de Menendez a été recruté comme partenaire. Les obligations du projet ont été souscrites par un contributeur important à la campagne Menendez.

Toujours en 2006, les procureurs fédéraux ont commencé à enquêter sur un contrat de location entre Menendez et une agence à but non lucratif. Il a collecté des loyers, l’organisation à but non lucratif a reçu des subventions fédérales et ses employés ont contribué à financer sa campagne à la Chambre des représentants des États-Unis.

Menendez a déclaré qu’il avait reçu un accord préalable d’un responsable du comité d’éthique de la Chambre, mais les archives ont révélé que le responsable n’y travaillait plus.

Même la nomination de Menendez au Sénat américain en 2005 était controversée. Il a été trié sur le volet par son prédécesseur, le nouveau gouverneur de l’époque, Jon Corzine. Corzine avait remplacé le gouverneur Jim McGreevey, qui a démissionné après avoir admis une liaison avec son conseiller à la sécurité intérieure sous-qualifié, Golan Cipel, qui menaçait de poursuites pour harcèlement sexuel.

Le député Eric Munoz, le républicain hispanique le plus haut placé à l’Assemblée législative de l’État au moment de la nomination de Menendez au Sénat, a tourné en dérision cette sélection.

« Bob Menendez a prouvé à maintes reprises que son seul intérêt réside dans ses ambitions et celles de ses amis », a-t-il déclaré en 2005. « Nous avons besoin de dirigeants qui définissent l’honnêteté et l’intégrité, et non l’intérêt personnel. »

Plongée profonde: Que font les politiciens du New Jersey avec l’argent de campagne qu’ils ont reçu de Menendez et Daibes ?

L’histoire politique colorée du New Jersey

La plupart des experts pensaient que la sélection de Menendez par Corzine était fortement influencée par les chefs du parti qui l’ont aidé à collecter des fonds et à remporter le poste de gouverneur, notamment George Norcross dans le comté de Camden et John Lynch dans le comté de Middlesex. Lynch, ancien maire du Nouveau-Brunswick qui a passé 20 ans à l’Assemblée législative de l’État, a plaidé coupable en 2006 de fraude et d’évasion fiscale. Lynch a admis avoir reçu 25 000 $ de pots-de-vin d’une entreprise en échange d’aide pour obtenir des permis de l’État et a passé 30 mois en prison.

Lynch était l’un des nombreux chefs politiques qui ont façonné la politique du New Jersey au fil des ans grâce à leur influence sur la sélection des candidats et la collecte de fonds pour la campagne. Le prototype des patrons politiques corrompus était Frank Hague, qui a régné sur Jersey City de 1917 à 1947. Le favoritisme et le paiement pour jouer étaient la norme sous Hague, qui a fait l’objet de multiples enquêtes pour son utilisation du pouvoir politique à des fins personnelles.

La Haye a gagné des millions grâce à des pots-de-vin, principalement en espèces. Il a truqué les élections. Son avocat personnel, Thomas J. Brogan, l’a aidé à naviguer dans les audiences de corruption et les enquêtes électorales – cette dernière en tant que juge de la Cour suprême de l’État. La Haye n’a jamais été reconnue coupable de corruption. Il n’a même jamais été inculpé.

Les pots-de-vin ont néanmoins entraîné la chute de nombreux politiciens de Garden State. L’ancien représentant américain Hugh Addonizio a été reconnu coupable en 1970 de complot visant à recevoir 1,5 million de dollars d’entrepreneurs en échange d’un traitement de faveur alors qu’il était maire de Newark. En 2014, le maire de Trenton, Tony Mack, a été reconnu coupable d’avoir reçu des pots-de-vin pour vendre une propriété municipale en dessous de la valeur marchande. Un autre maire de Newark, Sharpe James, a été reconnu coupable en 2008 pour avoir demandé à sa maîtresse de vendre des propriétés municipales. Il a également été découvert qu’il avait utilisé les fonds de sa campagne pour sa défense juridique.

Les allégations de contributions illégales à la campagne ont mis fin à la campagne de réélection de Robert Torricelli en 2002 après sept mandats à la Chambre des représentants des États-Unis et un autre au Sénat américain. Plus tôt en 2002, Torricelli avait été réprimandé par le Comité spécial d’éthique du Sénat américain pour avoir reçu des cadeaux inappropriés de la part de l’homme d’affaires David Chang. Chang, un donateur de la campagne, avait plaidé coupable d’avoir violé les lois électorales fédérales, ce qui a amené Torricelli à s’excuser publiquement avant de démissionner. Torricelli a ensuite donné l’argent de sa campagne à la Fondation Rosemont à but non lucratif plutôt qu’au Parti démocrate.

Bien que Torricelli ait échappé aux accusations, trois autres hommes politiques ont été arrêtés en 1980 après une attaque du Federal Bureau of Investigation. Le sénateur américain Harrison Williams, le représentant américain Frank Thompson et le sénateur de l’État et maire de Camden Angelo Errichetti ont tous été pris dans une ruse impliquant une fausse société de Long Island appelée Abdul Enterprises. Des agents fédéraux se sont fait passer pour des cheikhs du Moyen-Orient cherchant à investir l’argent du pétrole en utilisant divers moyens illicites. Les voleurs d’art, les receleurs et les faux courtiers en valeurs mobilières ont été ciblés, tout comme les hommes politiques prêts à accepter des pots-de-vin pour les aider à obtenir des licences et des permis.

Montant: Chuck Schumer peut-il résoudre son problème croissant avec Bob Menendez ? Sera-t-il?

Films et séries sur les politiciens du New Jersey

Recréée dans le film « American Hustle » de 2013, la piqûre a conduit les trois hommes politiques influents en prison. Sénateur américain pendant 23 ans, Williams a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation de corruption et de complot en vue d’utiliser son poste pour aider des entreprises commerciales avant sa démission en 1982. Thompson et Errichetti ont également été reconnus coupables de corruption.

Une autre reconstitution sensationnelle d’Hollywood, « Boardwalk Empire », détaille la vie du chef politique Enoch « Nucky » Johnson. Johnson a lié le gouvernement d’Atlantic City et le crime organisé à partir du début des années 1900, mais a été plus influent pendant la Prohibition. Johnson a veillé à l’absence d’application de la loi sur l’alcool à Atlantic City et a reçu des pots-de-vin de l’industrie qu’il protégeait. Johnson a affiché sa richesse et a finalement été accusé d’évasion fiscale. Condamné en 1939, il passa de 1941 à 1945 dans une prison fédérale.

Plus récemment, Atlantic City a vu deux maires se retrouver devant les tribunaux. Le maire du début des années 1980, Michael Matthews, a purgé une peine de prison après avoir admis avoir accepté un pot-de-vin de 10 000 $. Son successeur, James Usry, a été accusé de complot, de corruption et de faute officielle et a ensuite plaidé coupable de violation de la loi sur le financement des campagnes électorales.

Trois autres maires ont été impliqués dans l’enquête fédérale qui a conduit à l’inculpation en 2009 de 44 personnes, dont deux législateurs et plus de 20 candidats à des fonctions politiques. Baptisée Bid Rig III, l’enquête a été lancée par le procureur américain de l’époque, Chris Christie, pour examiner les pots-de-vin en échange de permis et de contrats. Même si la plupart étaient en espèces, un pot-de-vin concernait un rein humain.

Cela a finalement entraîné la démission du commissaire aux affaires communautaires de l’État, l’ancien maire de Bayonne, Joseph V. Doria Jr., qui a fait perquisitionner son domicile dans le cadre de l’enquête mais a été innocenté de toutes les accusations.

Parmi les personnes arrêtées figuraient le maire de Hoboken Peter J. Cammarano III, le maire de Secaucus Dennis Elwell, le député L. Harvey Smith et le député Daniel M. Van Pelt, un républicain du comté d’Ocean.

Cet article a été initialement publié sur NorthJersey.com : L’acte d’accusation du sénateur Bob Menendez s’ajoute à l’histoire du scandale politique du New Jersey