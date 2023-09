Les accusations de corruption de Menendez compliquent les relations tendues avec l’Egypte

Commentez cette histoire Commentaire

Les allégations selon lesquelles un sénateur américain de premier plan aurait agi secrètement pour promouvoir les intérêts égyptiens dans un projet de corruption ont injecté un nouvel élément combustible dans les relations entre Washington et Le Caire. mettre à l’épreuve un partenariat déjà mis à rude épreuve par une concurrence régionale croissante et des frictions sur les droits de l’homme. Le ministère de la Justice a annoncé vendredi un acte d’accusation explosif contre le sénateur Robert Menendez – l’influent démocrate du New Jersey qui préside la commission sénatoriale des relations étrangères – et son épouse dans ce que les procureurs ont décrit comme un accord complexe d’argent contre influence.

Les agents fédéraux ont cité la découverte de lingots d’or et de plus de 480 000 dollars en espèces cachés dans la maison de Menendez au New Jersey, qui, selon eux, auraient été reçus d’une entreprise égypto-américaine et d’autres associés en échange de faveurs, dont certaines ont bénéficié au gouvernement du président Abdel Fatah El -Sisi.

Le plus inquiétant Pour l’administration Biden, il se peut que ce soit l’ensemble de responsables égyptiens anonymes, au moins certains issus des services militaires et de renseignement égyptiens, que les procureurs ont décrit comme cherchant des informations et de l’influence dans des interactions directes avec Menendez et son épouse, ou via leurs associés.

Des lingots d’or et des enveloppes remplies d’argent font partie d’un prétendu stratagème de corruption

Les allégations impliquant un partenaire étranger historique et l’une des personnalités les plus éminentes du pays dans les affaires mondiales surviennent à un moment sensible dans les relations de Washington avec le Moyen-Orient, alors que l’administration Biden cherche à se recentrer sur la Chine et la Russie tout en renforçant la sécurité régionale et en rassurant ses partenaires. préoccupé par une sortie américaine.

Le poste de Menendez au sein du comité lui confère une influence particulière sur le vaste portefeuille américain de ventes d’armes et d’assistance au Caire, y compris l’allocation annuelle de 1,3 milliard de dollars de financement militaire étranger qui, depuis des décennies, a fait de l’Égypte l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide américaine. Il n’était pas immédiatement clair quel rôle, le cas échéant, jouerait Menendez, qui, en tant que président, a la capacité de bloquer l’aide ou les ventes, a contribué à façonner les décisions américaines concernant les ventes d’armes ou l’aide à l’Égypte.

Steven Cook, chercheur au Council on Foreign Relations, a déclaré que les relations croissantes des responsables américains avec les pays du Golfe sur les questions du Moyen-Orient, ainsi que la politique du gouvernement Sissi La colère suscitée par les critiques sur la démocratie et les droits de l’homme a concentré les interactions entre les deux pays sur un ensemble restreint de questions, notamment l’aide américaine et la capacité du Caire à négocier un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Je ne vois pas comment l’acte d’accusation affectera la relation bilatérale globale, sinon semer davantage de méfiance de part et d’autre », a déclaré Cook.

Mais les critiques du bilan de l’Égypte en matière de droits de l’homme estiment que la prétendue tentative du gouvernement d’exercer une influence secrète doit susciter une réponse ferme. Seth Binder, responsable du Projet sur la démocratie au Moyen-Orient, a déclaré que les accusations soulevaient de « sérieuses inquiétudes » quant aux tentatives égyptiennes d’ingérence dans la politique américaine.

Il a appelé le Congrès à bloquer l’aide américaine en attente « afin d’indiquer clairement que le bilan d’al-Sissi en matière de droits humains et son infiltration dans le système politique américain ne seront pas tolérés ».

Pour l’administration Biden, les allégations contre un allié clé du Congrès surviennent à un moment inconfortable, alors que les responsables cherchent à faire passer des milliards de dollars en nouvelles dépenses pour l’Ukraine. La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant ces allégations. Le secrétaire d’État Antony Blinken, interrogé à New York sur l’acte d’accusation, a évoqué une « question juridique en cours » et a refusé de commenter.

Le gouvernement égyptien et l’ambassade égyptienne à Washington n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Menendez, qui a été réélu après avoir battu des accusations de corruption antérieures, a nié tout acte répréhensible et a accusé les procureurs d’avoir dénaturé son travail au Congrès. Selon le règlement du Sénat, il doit démissionner de son poste de président du comité.

Parmi les accusations portées dans l’acte d’accusation figure un accord présumé dans lequel Menendez aurait promis de faciliter la poursuite de l’aide et des ventes d’armes au Caire en échange de l’inscription de sa femme sur la liste de paie d’un homme d’affaires égypto-américain, Wael Hana.

Lors d’un autre incident, Menendez aurait utilisé son influence auprès du Département d’État pour acquérir des informations non classifiées mais sensibles sur le personnel de l’ambassade américaine au Caire, informations qui ont ensuite été transmises par son épouse à Hana, puis au gouvernement égyptien. Dans un autre cas, Menendez aurait aidé un responsable égyptien à « écrire en fantôme » une lettre destinée à être envoyée à d’autres sénateurs américains demandant le déblocage de fonds d’aide.

L’acte d’accusation intervient une semaine après que l’administration Biden a pris une décision étroitement surveillée concernant l’aide militaire à l’Égypte, retenant des millions de dollars sous réserve de conditions en matière de droits de l’homme, mais autorisant le paiement d’autres fonds de ce type.

Pour Sissi, un ancien général qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 2013, il est essentiel d’obtenir une aide continue des États-Unis. L’Égypte est en proie à une crise économique majeure, avec une inflation record alimentant le mécontentement alors que Sissi se prépare à se présenter à la réélection dans plusieurs mois. Sissi et l’establishment militaire exercent une grande influence sur la politique, la gouvernance et l’économie – mais la flambée des prix des denrées alimentaires et la pénurie de blé ont déclenché la révolution qui a renversé le gouvernement du dernier dictateur.

Depuis que le président Biden a pris ses fonctions en 2021, s’engageant à placer les droits humains au centre de sa politique étrangère, Sissi a pris un certain nombre de mesures pour redorer son image. Il a gracié un certain nombre de prisonniers politiques de premier plan et lancé un dialogue national au cours duquel les acteurs de tout le spectre politique, à l’exception des islamistes, ont été invités à débattre et à proposer des réformes.

Mais les groupes de défense des droits affirment que ces mesures, bien que bienvenues, ne sont qu’une façade d’une répression plus large contre le gouvernement. critiques. Des dizaines de milliers de prisonniers « injustement détenus » restent derrière les barreaux, selon Human Rights Watch, et les rapports faisant état de torture abondent. Les arrestations pour des motifs politiques ont dépassé le nombre de libérations de prisonniers politiques, a déclaré au journal The Washington la Commission égyptienne pour les droits et libertés, un groupe de défense des droits de l’homme basé au Caire. Postez ce mois-ci.

Samedi, deux jours seulement après la décision du Département d’État sur l’aide militaire, l’éminent leader de l’opposition Hisham Kassem a été condamné à six mois de prison pour des accusations liées à des propos que des groupes de défense des droits ont qualifiés de fallacieux.

Même si son importance relative dans la politique américaine au Moyen-Orient a diminué à mesure que l’influence mondiale et la richesse des pays du Golfe ont augmenté, l’Égypte continue d’occuper un rôle clé dans les relations américaines avec la région. L’influence de l’Égypte dans la bande de Gaza, une priorité majeure en matière de sécurité pour l’allié américain Israël, reste un intérêt majeur, tout comme sa volonté de réprimer les islamistes dans la péninsule du Sinaï.

Parfois, Washington et Le Caire se sont retrouvés dans des camps différents sur des questions mondiales, comme en Libye, où l’Égypte a apporté son soutien à l’homme fort Khalifa Hifter pendant des années. L’influence régionale croissante de la Russie et de la Chine a accru les enjeux pour les diplomates américains. Une fuite massive de renseignements plus tôt cette année a jeté un nouvel éclairage sur ces inquiétudes, révélant que Sissi avait prévu de fournir secrètement des roquettes à la Russie jusqu’à ce que les responsables américains interviennent pour forcer l’homme fort à fournir des armes à l’Ukraine.

Menendez faisait partie d’un groupe bipartisan de législateurs qui ont rencontré Sissi lors d’une visite en Égypte fin août. Selon les déclarations de Sissi et du sénateur Lindsey O. Graham (RS.C.), qui faisait également partie de la délégation, le groupe a discuté de sujets tels que les négociations entre le Soudan, l’Éthiopie et l’Égypte sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne – un projet d’infrastructure massif. que l’Égypte considère comme une menace – et les efforts américains pour négocier les liens entre Israël et l’Arabie saoudite.

Menendez s’est régulièrement exprimé sur les droits humains et politiques en Égypte, publiant au moins 10 tweets sur les prisonniers politiques ou sur des questions connexes depuis 2019.

Même si le stratagème de corruption présumé impliquant Menendez pourrait être sans précédent, Mai El-Sadany, de l’Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient, basé à Washington, a souligné les efforts antérieurs du gouvernement égyptien pour étendre son influence secrète aux États-Unis. En janvier 2022, le FBI a accusé un Égypto-Américain d’espionnage des opposants de Sissi aux États-Unis.

« Il s’agit d’un exemple clair de la tentative des autorités égyptiennes d’influencer notre système de gouvernance, et cela doit faire partie du débat », a déclaré El-Sadany.