Les accusations de corruption de Bob Menendez incitent les marchands d’or à y voir une opportunité

Tandis que les marchands d’or – omniprésents dans les publicités des chaînes de télévision par câble de fin de soirée – veillent à souligner que la corruption est mauvaise, ils tentent également de mettre en lumière les problèmes juridiques du sénateur. En gardant les lingots d’or, affirment-ils, Menendez avait raison.

« Selon un expert en investissement, investir dans l’or et d’autres métaux précieux est une mesure judicieuse contre l’instabilité du marché que la plupart des Américains devraient prendre maintenant (mais pas par le biais de pots-de-vin) », a écrit la société de relations publiques RLM Public Relations dans un courriel adressé aux journalistes la semaine dernière. proposant à un responsable des métaux précieux d’expliquer pourquoi.

Ce cadre, Jonathan Rose, PDG de Genesis Gold Group, a déclaré à POLITICO qu’il pensait que «l’histoire de Menendez a en quelque sorte incité certaines personnes à s’intéresser davantage, peut-être, aux métaux – des gens se demandant, vous savez, pourquoi a-t-il accepté un pot-de-vin pour les métaux précieux.»

Il a comparé le moment actuel à ce qui s’est passé lorsque des informations ont fait surface selon lesquelles le mannequin Gisele Bundchen demandait à être payée en euros plutôt qu’en dollars américains (Bundchen’s les représentants les ont niés à l’époque).

« Je pense simplement qu’en ce qui concerne… ce que l’or représente, c’est un stockage de richesse », a-t-il déclaré. Mais l’attrait de posséder de l’or ne semble pas non plus faire de mal : « Si vous avez déjà tenu une pièce d’or ou un lingot d’or dans votre main, cela répond en quelque sorte à de nombreuses questions. [those] questions sans même parler », a noté Rose. « L’attrait de l’or a toujours été là. »

L’attrait de l’or en tant que monnaie existe depuis l’époque avant Jésus-Christ. Et pendant une grande partie de leur histoire, les États-Unis ont adopté une forme d’étalon métallique. Le système monétaire actuel, cependant, est basé sur du papier-monnaie, le gouvernement lui accordant toute sa confiance et son crédit. Mais certains voix insistent pour que le Congrès revienne à un étalon or ou métal, arguant que la valeur de ces biens est stable en période d’incertitude.

Que cela s’applique à un monde post-Menendez-inculpation est à l’œil du spectateur. Les lingots d’or ont aurait disparu des étagères de détaillants comme Costco. Mais même si Rose a déclaré que le mois de septembre « a été en quelque sorte un mois record » pour les ventes d’or, il estime que des informations ponctuelles comme les allégations contre le sénateur ne sont « pas vraiment la force motrice » pour une grande partie de la clientèle de son entreprise, dont un grand nombre. qui, selon lui, transfèrent leurs comptes de retraite sur le marché de l’or.

Selon Rose et un autre dirigeant du secteur, la volatilité économique omniprésente de ces dernières années et l’inflation, associées à l’effondrement des banques de ce printemps, ont eu plus d’influence sur le marché de l’or.

« Nous avons constaté une légère hausse [in] demande cette semaine en raison d’un recul du marché des prix des métaux précieux », a déclaré vendredi Stefan Gleason, président de Money Metals Exchange. Cela, a-t-il ajouté, fait suite à une demande encore plus élevée au printemps. « La double menace de faillite bancaire et d’inflation a fourni deux bonnes raisons de retirer de l’argent de la banque pour conserver son épargne en or et en argent physiques. »

« Nous ne pensons pas que cet incident aura un quelconque impact sur le marché de l’or lui-même », a déclaré Gleason à propos de l’attention portée aux lingots d’or dans l’acte d’accusation de Menendez.

Mais, a-t-il ajouté, « il est effectivement remarquable que même le sénateur Menendez et son épouse semblent accorder plus d’importance aux paiements en or qu’aux paiements en dollars américains. Ils ont remarqué, comme tant d’Américains, que le dollar de la Réserve fédérale est dévalué à un rythme accéléré, grâce aux dépenses déficitaires massives et à la monétisation de la dette par les politiciens et les banquiers centraux américains.»