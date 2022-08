Les accusations de bizutage contre 5 ont été abandonnées dans la mort de l’engagement

RICHMOND, Virginie (AP) – Accusations de bizutage contre cinq anciens membres d’une fraternité de l’Université du Commonwealth de Virginie, désormais expulsée, en relation avec la mort d’un étudiant de première année par empoisonnement à l’alcool après l’abandon d’une fête.

Six des 11 anciens membres de Delta Chi accusés de la mort d’Adam Oakes, 19 ans, ont plaidé coupable ou pas contesté, mais un procureur dans l’affaire a refusé de dire pourquoi les charges retenues contre les cinq autres ont été abandonnées la semaine dernière, The Richmond Times- Envoi signalé. Les deux chefs d’accusation dans ces affaires sont des délits et n’entraînent pas plus d’un an de prison et une amende de 2 500 $. Aucun des six n’a été emprisonné.

Le procureur adjoint du Commonwealth, Mike Hollomon, a refusé de commenter les accusations abandonnées, citant le statut de dossier ouvert de trois autres accusés.

L’année dernière, 11 anciens membres de la fraternité ont été accusés de bizutage et sept d’entre eux d’avoir servi de l’alcool à un mineur. VCU a suspendu les étudiants, a déclaré un avocat de la défense l’année dernière, et l’université a définitivement retiré la fraternité du campus.

L’enquête policière a révélé qu’Oakes avait reçu l’ordre de boire une grande bouteille de whisky en février 2021 et que l’étudiant de première année du comté de Loudoun a été retrouvé mort le lendemain matin. Le bureau du médecin légiste en chef a statué que la mort d’Oakes avait été causée par un empoisonnement à l’alcool. La police de Richmond, la police du campus et l’université ont lancé des enquêtes et VCU a expulsé la fraternité en juin 2021.

En septembre 2021, l’université a annoncé qu’elle interdirait l’alcool lors d’événements de fraternité et de sororité, publierait des cas d’inconduite en ligne et suspendrait le recrutement de nouveaux membres. Le même jour, deux enquêtes sur la vie universitaire grecque sur le campus ont été publiées, révélant qu’il y avait des inquiétudes concernant le bizutage et la consommation excessive d’alcool à l’université et que le personnel avait du mal à y répondre.

“Ce n’est pas parce que leurs accusations sont abandonnées qu’ils sont innocents”, a déclaré Courtney White, une cousine d’Adam Oakes. Ils auraient pu sauver la vie d’Oakes en appelant le 911, a-t-elle déclaré. White a invité les accusés à participer à la fondation de la famille Oakes, Love Like Adam, et à lutter contre le bizutage.

