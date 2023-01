Les accusations d’Alec Baldwin sont un signe qu’un jugement criminel l’attend – mais il reste provocant et même optimiste | Nouvelles américaines

Cela fait 15 mois que la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été abattue lors de répétitions sur un plateau au Nouveau-Mexique.

Un de ses amis, avec qui elle a travaillé sur le film Rust, m’a dit qu’il “priait pour la responsabilité” et les accusations imminentes d’homicide involontaire suggèrent que cela pourrait enfin arriver.

Il y a eu plusieurs poursuites civiles et contre-poursuites déposées par les acteurs et l’équipe de Rust, de l’assistant de scénario à l’électricien en chef, alors que le jeu du blâme et du contre-blâme se déroule d’une manière uniquement américaine.

Mais ces accusations annoncées par le procureur du district de Santa Fe sont le premier signe qu’un jugement criminel pourrait être à venir pour Alec Baldwin et l’armurier du film Hannah Gutierrez-Reed, qui était responsable des armes sur le plateau.

Baldwin a admis avoir tenu le pistolet lorsque la balle qui a tué Hutchins a été libéré mais a toujours nié avoir appuyé sur la gâchette.

Cependant, son récit est en contradiction avec ce que les enquêteurs du FBI ont découvert. La police a déclaré avoir également parlé avec d’autres acteurs de la liste A dans le cadre de leur enquête, qui ont indiqué qu’ils vérifiaient toujours leur arme pour des balles réelles ou demandaient à quelqu’un d’autre de le faire. L’implication est que Baldwin a été négligent de ne pas l’avoir fait.

“L’arme était dans sa main lorsqu’il a appuyé sur la gâchette et c’est l’action principale qui a tué Halyna Hutchins”, a déclaré à NBC la procureure du district de Santa Fe, Mary Cormack-Weiss.

“C’était quelque chose qui était plus qu’une simple négligence, c’était des gens qui agissaient de manière imprudente, des gens qui ne faisaient pas leur travail, des gens qui ne suivaient pas les protocoles de sécurité, ne suivaient pas les normes de sécurité, violaient toutes les normes que nous devons tous suivre si nous avons une arme à feu entre nos mains.”



Halyna Hutchins a été abattue sur le tournage de Rust en 2021



L’assistant réalisateur du film, Dave Halls, qui était responsable de l’ensemble des armes sur le plateau et aurait remis l’arme à Baldwin, a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs, admettant qu’il y avait suffisamment de preuves pour le condamner pour utilisation négligente d’une arme mortelle.

La décision de le viser au laser, Baldwin et Gutierrez-Reed suggèrent que les enquêteurs se sont concentrés sur la chaîne de possession de l’arme et sur qui a manipulé l’arme ce jour-là.

L’annonce d’accusations imminentes a été bien accueillie par la famille de Mme Hutchins, mais la décision d’inculper Baldwin s’est avérée controversée à Hollywood au sens large.

« Accuser Alec Baldwin en tant que producteur est une chose, mais l’accuser en tant qu’acteur semble mal comprendre la chaîne de responsabilité sur un plateau de tournage », a tweeté Robert King, créateur du drame juridique The Good Wife. “Si vous facturez l’acteur, vous devriez facturer le réalisateur, tous les producteurs, le maître des accessoires, bien d’autres.”

Baldwin reste provocant et même optimiste. “Nous nous battrons contre cela et nous gagnerons”, a déclaré son avocat dans un communiqué.

Cela a sonné avec ses sentiments lors de sa première interview télévisée après la tragédie. “Quelqu’un est coupable, mais ce n’est pas moi”, a-t-il déclaré à cette occasion.

Rien n’indique qu’il soit sur le point de parvenir à un accord avec les procureurs au sujet de la fusillade, il y a donc toutes les chances que cela aboutisse à un procès devant jury où, s’il est reconnu coupable, il pourrait encourir 18 mois de prison.