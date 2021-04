Vingt des 22 femmes qui ont intenté des poursuites contre Deshaun Watson ont maintenant joint leurs noms à leurs allégations, augmentant les enjeux d’une bataille juridique de plus en plus grande pour savoir si le quart-arrière de la NFL s’est livré à une inconduite sexuelle pendant les séances de thérapie.

Invoquant des problèmes de confidentialité et de sécurité, l’une des 22 femmes a également retiré sa plainte contre le quart-arrière des Texans de Houston «pour le moment.» Cette femme a déclaré qu’elle «se réserve le droit de renvoyer cette affaire une fois que ces préoccupations auront été résolues», selon des documents judiciaires déposés. dans son cas.

L’autre plaignante restante dont le nom n’est pas joint à sa poursuite n’a pas été déposée à nouveau, ou elle n’a pas été rendue publique mercredi après-midi.

Toutes les femmes ont initialement intenté des poursuites civiles contre Watson sous le pseudonyme de Jane Doe, suscitant des plaintes de l’avocat de Watson, Rusty Hardin, qui a déclaré qu’un tel anonymat n’était pas juste pour la défense de Watson.

L’une des plaignantes – Ashley Solis – a alors décidé de parler publiquement de son cas la semaine dernière, affirmant que Watson était «mon agresseur et mon harceleur». Hardin a déclaré que les affirmations étaient fausses et s’est adressée au tribunal pour essayer de forcer le reste des femmes à révéler leur identité.

L’avocat des femmes, Tony Buzbee, a répondu par une déclaration mardi soir.

« Il semble que l’équipe Watson pense que si ces femmes courageuses sont forcées de s’identifier, elles se retireraient et ne poursuivraient pas cette affaire », a déclaré un communiqué de Buzbee, qui représente les 22 femmes. «Watson et son avocat ont fait une erreur de calcul. En raison de la bravoure d’Ashley Solis à se manifester publiquement, et malgré les menaces de mort qu’elle a subies, ces femmes sont maintenant enhardies.

Les femmes sont décrites dans les poursuites en tant que massothérapeutes, esthéticiennes et professionnelles du fitness et du bien-être. De nombreux prétendus Watson les ont contactés via Instagram pour organiser leurs services, puis se sont exposés à eux et les ont amenés à toucher ses organes génitaux. La plupart des incidents présumés ont eu lieu dans la région de Houston, où vit Watson.

Hardin a déclaré que la semaine dernière était «parfois des rencontres consensuelles» pendant les séances de massage de Watson et a déclaré que la question «a toujours été sur le consentement».

« Jamais, à aucun moment, en aucune circonstance … ce jeune homme ne s’est jamais engagé dans quoi que ce soit qui n’était pas mutuellement souhaité par l’autre partie », a déclaré Hardin.

Il a qualifié le dépôt de poursuites anonymes de «nouveau modèle d’extorsion».

Les femmes demandent des dommages-intérêts après avoir déposé leur plainte depuis le 16 mars dans le comté de Harris, au Texas. La police de Houston enquête sur au moins une plainte concernant Watson, 25 ans, mais a refusé de donner plus de détails.

La NFL enquête également sur la question et pourrait suspendre le quart-arrière en fonction de ses conclusions.

