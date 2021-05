Les accusateurs de Deshaun Watson discutent avec la police et la NFL, selon un avocat

Au moins huit des 22 femmes qui ont intenté des poursuites contre Deshaun Watson ont également rencontré le département de police de Houston dans le cadre de son enquête criminelle, l’avocat Tony Buzbee. a dit à une chaîne de télévision de Houston mercredi soir.

Buzbee dit Fox 26 que «huit à 10» de ses clients ont parlé avec la police à ce stade, tandis que quatre ont rencontré des enquêteurs de la NFL. Il a indiqué que quatre autres plaignants souhaitaient parler à la ligue, mais il ne savait pas s’il les autoriserait à le faire, affirmant que certaines des femmes qui ont rencontré l’enquêteur de la NFL Lisa Friel « n’avaient pas l’impression d’être respecté. «

En réponse à une demande de commentaire, le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a noté que Friel avait une longue carrière en tant que chef de l’unité des crimes sexuels au bureau du procureur du district de Manhattan avant de rejoindre la NFL.

« Lisa a acquis une excellente réputation en tant que professionnelle accomplie qui mène des enquêtes et des entretiens avec compassion et équité dans le but de déterminer la vérité », a-t-il écrit dans un courriel.

Buzbee a également déclaré à Fox 26 que ses 22 clients – qui ont accusé Watson d’inconduite sexuelle ou d’agression sexuelle lors de séances de massage séparées sur une période de plus d’un an – n’ont pas l’intention de régler leurs poursuites civiles.

L’avocat de Watson, Rusty Hardin, a reconnu dans un communiqué que les deux parties ne discutent pas actuellement d’un règlement. Mais il a dit que Buzbee avait déjà approché l’équipe de Watson « à de nombreuses reprises » au sujet d’un éventuel règlement.

« Nous avons toujours clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de règlement à moins que les conditions ne soient rendues publiques et que tous les participants soient autorisés à parler pour leur propre défense à tout moment », a déclaré Hardin. « Nous voulons qu’aucun des participants – les plaignants ou M. Watson – ne soit muselé par un accord de règlement. M. Buzbee ne ressent pas la même chose. »

Buzbee n’a pas répondu à un e-mail de USA TODAY Sports jeudi matin.

Watson, 25 ans, a nié les actes répréhensibles dans sa seule déclaration publique sur l’une des poursuites judiciaires – un tweet qu’il a envoyé le 16 mars, lorsque la première réclamation a été déposée. Hardin a reconnu lors d’une conférence de presse le mois dernier que le quart-arrière des Texans de Houston avait participé à des «rencontres consensuelles» lors de séances de massage, mais il a défendu à plusieurs reprises Watson et dépeint les poursuites comme une saisie d’argent.

« La réponse à la question de savoir si nous disons que les 22 plaignants mentent au sujet des allégations d’inconduite sexuelle de M. Watson est un oui retentissant », a déclaré Hardin dans un communiqué du 19 avril.

La première femme à accuser Watson d’inconduite, Ashley Solis, a déposé sa plainte contre Watson le 16 mars. Après plusieurs semaines de postures publiques de Buzbee et Hardin par la suite, les avocats s’étaient largement écartés des projecteurs avant les commentaires de Buzbee mercredi.

Watson, qui a mené la ligue en verges par la passe la saison dernière, fait face à une discipline potentielle sur plusieurs fronts. Même s’il résout les 22 poursuites civiles avant le procès, en acceptant des règlements financiers avec chacune des femmes, il y a encore une chance qu’il puisse finalement faire face à des accusations criminelles ou à une suspension de la NFL.

En vertu de la politique de conduite personnelle de la ligue, le commissaire Roger Goodell a la capacité de discipliner un joueur indépendamment du fait que ce joueur soit ou non accusé au criminel, tant que «les circonstances et les preuves le justifient».

Contributeur: Brent Schrotenboer

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.