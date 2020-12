Les utilisateurs de médias sociaux sur les appareils Android n’ont pas pu publier sur Instagram ce soir après que l’application a commencé à planter à plusieurs reprises.

Des dizaines d’utilisateurs à travers le monde ont rapporté qu’Instagram cesserait de fonctionner puis afficherait un message lisant: « Instagram continue de s’arrêter ».

Ceux sur les appareils Android voient ensuite une fenêtre contextuelle avec la possibilité de fermer l’application, d’afficher des informations sur Instagram ou d’envoyer des commentaires aux développeurs.

Le site Web de suivi Down Detector, qui surveille les pannes en ligne, a montré qu’un nombre croissant de personnes signalaient des problèmes avec l’application entre 10 h et 17 h aujourd’hui.

Il semble que le problème ait depuis été largement résolu.

Le site Web de suivi Down Detector, qui surveille les pannes en ligne, a montré qu’un nombre croissant de personnes signalaient des problèmes avec Instagram entre 10 h et 17 h aujourd’hui.

Beaucoup de personnes concernées se sont tournées vers Twitter pour se plaindre des problèmes, avec un écrit: « Instagram est-il en panne? Cela ne cesse de s’arrêter.

‘M’a constamment ramené à mon écran d’accueil avec le message « Instagram s’est arrêté ».

«S’il vous plaît laissez-moi savoir si je ne suis pas le seul!

Un autre a ajouté: « On dirait que nous avons perdu un peu le gramme. »

D’autres se sont plaints d’avoir pensé qu’il y avait un problème avec leur téléphone avant de se tourner vers les médias sociaux et ont vu d’autres signaler des problèmes similaires.

Beaucoup de personnes concernées se sont tournées vers Twitter pour se plaindre des problèmes, avec un écrit: « Instagram est-il en panne? Ça s’arrête sans cesse

MailOnline a contacté Instagram pour un commentaire.

Cela vient une semaine après que Facebook, Messenger et Instagram ont tous cessé de fonctionner pour des milliers d’utilisateurs pendant environ quatre heures.

Les applications de médias sociaux appartenant à Facebook ont ​​été interrompues vers 9h30 GMT, selon le site Web Downdetector.

Les utilisateurs n’ont pas pu envoyer de messages et ont reçu un message d’erreur indiquant que l’application « attendait le réseau ».

Plus de la moitié (52%) des problèmes signalés avec Messenger concernaient l’envoi et la réception de messages, tandis que le plus gros problème signalé sur le principal site Facebook était la panne totale, représentant 41% des problèmes.

L’application de messagerie privée de Facebook, Messenger, a fait face aux problèmes les plus importants, la majorité des rapports provenant du Royaume-Uni et d’Europe.

Instagram et Facebook ont ​​reçu des centaines de plaintes, mais Messenger en a souffert des milliers, selon DownDetector.