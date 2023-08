Les accrocs persistent pour le district scolaire du Kentucky contraint de redémarrer les cours après le fiasco du bus

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Le plus grand district scolaire du Kentucky a connu moins de retards de transport vendredi, mais certains problèmes ont persisté car la plupart des élèves sont retournés à l’école plus d’une semaine après qu’une débâcle de bus a forcé les responsables à annuler les cours.

Les responsables des écoles publiques du comté de Jefferson ont profité de leur temps libre pour ajouter des ressources et aider les conducteurs à apprendre les nouveaux itinéraires qui ont été mis en place cette année. Le district de 90 000 étudiants a tracé les nouveaux itinéraires et échelonné les heures de rentrée scolaire au cours de l’été dans l’espoir d’atténuer les problèmes de pénurie de conducteurs. Mais les nouveaux itinéraires ont dérouté les conducteurs et les parents et ont conduit certains élèves à rentrer chez eux après 21 heures le premier jour d’école, le 9 août.

Les responsables du district ont présenté leurs excuses aux parents indignés après les perturbations des bus et se sont engagés à améliorer les heures de dépôt et de ramassage. Ils ont redémarré les élèves du primaire et du collège vendredi, et les lycéens reviendront lundi.

Vendredi, les responsables utilisaient une application qui montre où se trouvent les bus en temps réel. Cette application sera bientôt également disponible pour les parents.

Les reportages des médias dans toute la ville vendredi matin et soir ont indiqué moins de problèmes de transport, certains parents affirmant que leurs élèves étaient arrivés à l’heure ou même plus tôt que prévu.

Mais il y avait des rapports épars d’autobus arrivant en retard pour l’école, y compris pour deux des enfants de Keeley Finn. Finn a déclaré que deux de ses trois enfants étaient montés dans le bus vendredi matin, et bien que les bus soient arrivés avec environ 10 minutes de retard, les deux enfants sont arrivés à l’école longtemps après le début.

Son fils de 11 ans est arrivé à l’école à 9h30, a-t-elle dit.

« L’école commence à 8 heures du matin et n’est qu’à environ 12 minutes en voiture de notre maison », a déclaré Finn.

Sa fille de 13 ans a un trajet plus long, y compris un transfert en bus, mais est en fait arrivée plus tôt – 44 minutes après le début de l’école, a déclaré Finn.

Elle pense que les problèmes de transport pourraient être atténués en augmentant le salaire des chauffeurs d’autobus.

«Ils ont un travail vraiment difficile. Ils le font vraiment », a-t-elle déclaré. «Ils supportent des comportements très difficiles. Ils méritent d’être payés équitablement pour ce qu’ils font.

Berkley Collins, dont la fille du collège est arrivée à la maison avec deux heures de retard le premier jour d’école, a déclaré qu’elle était arrivée à la maison avec 30 minutes d’avance vendredi.

« Elle vient d’entrer dans la maison », a-t-elle déclaré à propos de sa fille de sixième, Emma. « J’espère qu’elle aura la même expérience lundi. »

Mais les problèmes persistent pour sa fille cadette, Arai, qui n’a pas eu de bus assigné pour la ramener à la maison depuis son école primaire. Elle a manqué l’école vendredi. Collins a passé le vendredi matin à appeler les responsables de l’école et a déclaré qu’on lui avait dit que sa fille n’aurait peut-être pas de trajet en bus quotidien à sa disposition avant le début du mois prochain.

« Cela me donne l’impression que son éducation n’est pas importante », a déclaré Collins. Elle a dit qu’on lui avait dit que l’école pardonnerait les absences de sa fille.

Les responsables de l’école ont informé les parents dans une note jeudi qu’ils « s’attendent à ce que certains bus déposent les enfants aux arrêts plus tard que prévu », vendredi. Ils ont également encouragé les parents qui pouvaient prendre d’autres dispositions de transport à le faire. Le district compte environ 65 000 usagers des bus.

« Bien que ce ne soit pas l’idéal, c’est la réalité en ce moment », indique la note des responsables du JCPS.

Une partie du blâme a été imputée à un entrepreneur que le district a embauché pour redessiner ses itinéraires de bus. Les changements apportés par AlphaRoute ont fait que certains élèves ne sont pas récupérés le matin et d’autres ne rentrent pas chez eux avant près de 22 heures.

La société a déclaré avoir envoyé une équipe à Louisville pour aider à résoudre les problèmes.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que les deux enfants de Finn qui ont pris le bus sont un garçon et une fille, pas les deux filles.

Dylan Lovan et Travis Loller, Associated Press