Les accords Raphinha et Dembele pourraient déclencher la fin de la carrière de 3 joueurs à Barcelone

Deux entrées, trois sorties ? Le FC Barcelone pourrait être contraint de modifier son équipe cet été s’il signait deux joueurs.

Les géants catalans ont déjà fait venir cet été deux nouveaux joueurs sous la forme d’Andreas Christensen et Franck Kessie, tous deux arrivés en transferts gratuits.

Cependant, ils ne semblent pas être faits là-bas sur le front des transferts.

Premièrement, Barcelone, malgré l’expiration de son contrat fin juin, semble essayer de re-signer Ousmane Dembele pour un nouvel accord.

Deuxièmement, Barcelone est dans la course pour Leeds United et l’ailier brésilien Raphinha. La Blaugrana est considérée comme la destination préférée de l’ailier, mais il y a du mal à conclure un accord avec Leeds en raison des difficultés financières du Barça.

Quoi qu’il en soit, si Barcelone signait à nouveau Dembele et effectuait un mouvement pour Raphinha, ils devraient vendre trois joueurs.

Selon le média espagnol Mundo Deportivo, l’arrivée potentielle des deux attaquants pourrait compromettre la place de certains des joueurs existants sur la liste.

Memphis Depay fait partie des joueurs qui pourraient être expulsés du Camp Nou si Barcelone décidait de faire venir Dembele et Raphinha.

Alex Collado est un autre as de Barcelone dont l’avenir pourrait dépendre de ce qui se passera avec la poursuite des Catalans de Dembele et Raphinha. Et le troisième joueur qui pourrait être expulsé du club si les signatures susmentionnées se déroulent comme prévu est Ez Abde.

