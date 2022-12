Les accords du sommet Chine-Arabie saoudite mettent la pression sur l’influence américaine

Le président chinois Xi Jinping et le prince héritier Mohammed bin Salman, le chef de facto de l’Arabie saoudite, ont participé vendredi à une grande réunion, signalant des liens de plus en plus étroits entre les nations alors que les relations américaines avec les deux nations deviennent de plus en plus froides.

L’un des résultats importants du sommet – qui portait sur les accords commerciaux concernant le pétrole, la technologie, les infrastructures et la sécurité – a été un accord selon lequel les deux nations n’interféreraient pas dans les affaires intérieures de l’autre. Les violations présumées des droits de l’homme ont été un sérieux point de pression dans l’alliance américano-saoudienne autrefois forte, tandis que les critiques du traitement réservé par la Chine aux militants pro-démocratie à Hong Kong et aux minorités musulmanes de la région du Xinjiang ont irrité la superpuissance économique.

La relation sino-saoudienne n’est pas nouvelle, mais le sommet de vendredi a défini les termes de la coopération des deux pays et annonce un changement dans l’ordre géopolitique mondial – loin des États-Unis.

L’alliance américano-saoudienne, qui a traversé sept monarques saoudiens et 15 présidents, a pris un coup dur sous le président américain Joe Biden, qui a juré lors de sa campagne en 2019 de faire de la nation du Golfe riche en pétrole un « paria » pour avoir dirigé le meurtre. du journaliste dissident saoudien Jamaal Khashoggi en 2018 et le rôle du royaume dans la terrible guerre civile yéménite. La tension s’est poursuivie, notamment à propos de la production pétrolière saoudienne, les sanctions contre l’énergie russe contribuant à faire grimper les prix du carburant dans le monde.

Qu’est-ce que l’Arabie saoudite et la Chine obtiennent d’une alliance plus forte ?

Le prince héritier, qui est communément connu sous l’acronyme MBS, a déjà rencontré Xi, plus récemment aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin. Bien que cela puisse sembler un couple étrange, les deux nations ont en fait pas mal de choses en commun, notamment un leadership autocratique, une répression sévère de la dissidence, un besoin évident de diversification afin de maintenir la croissance économique et des projets d’infrastructure ambitieux.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Arabie saoudite, avec des exportations chinoises vers le royaume atteignant 30,3 milliards de dollars en 2021 et des exportations saoudiennes totalisant 57 milliards de dollars la même année, selon Reuters. Le pétrole saoudien représente 18% des importations totales de pétrole brut de Pékin, d’une valeur d’environ 55,5 milliards de dollars entre janvier et octobre de cette année.

L’Arabie saoudite, quant à elle, a de grandes ambitions pour diversifier son économie, qui repose depuis des décennies sur la production de pétrole brut. Mais pour cela, il lui faut de l’argent, l’argent du pétrole. C’est au moins en partie la raison pour laquelle l’Arabie saoudite a limité sa production au milieu d’une crise mondiale du pétrole et les prix du pétrole brut restent élevés.

Les deux pays vantent également des projets d’infrastructure ambitieux. L’initiative “la Ceinture et la Route”, l’effort de la Chine pour créer une route commerciale internationale de la Route de la Soie au XXIe siècle en fournissant les fonds nécessaires pour développer une série de ports, de pipelines, de voies ferrées, de ponts et d’autres infrastructures commerciales vers les pays d’Asie et d’Afrique, est un effort marquant. pour Xi. Il a également reçu des critiques majeures pour avoir potentiellement exploité les pays pauvres en leur prêtant essentiellement de l’argent qu’ils ne peuvent pas rembourser, accordant dans certains cas à la Chine le contrôle de ces centres critiques.

La présence de Xi en Arabie saoudite, à la fois avec MBS et dans le cadre d’un sommet plus large avec les pays du Conseil de coopération arabe et du Golfe (CCG), présente de multiples opportunités de renforcer les liens avec une multitude de pays de la région – et de s’assurer que dans le monde concurrence des grandes puissances, ces nations ne sont, au moins, pas alignées sur les États-Unis, comme l’a écrit Shannon Tiezzi dans The Diplomat Wednesday.

Surtout, l’Arabie saoudite sait qu’elle ne peut pas dépendre des généreuses ventes d’armes américaines sous Biden, de sorte que la Chine est une alternative de plus en plus viable. En fait, a rapporté Reuters, Riyad aurait signé 30 milliards de dollars de contrats de défense lors de ce sommet avec la Chine.

En forgeant leur alliance, les deux nations obtiennent un partenaire commercial fort qui ne remettra pas en cause leurs politiques ; L’Arabie saoudite a une relation plus prévisible avec Xi qu’elle ne l’a vu lors du passage de l’ancien président Donald Trump à Biden.

Comment cela affecte-t-il les États-Unis et sa position mondiale en tant que superpuissance ?

La relation américano-saoudienne est ancienne ; il a officiellement commencé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale ; le commerce de base du pétrole contre la sécurité qui dure depuis des décennies et a été de plus en plus important pour le royaume, entre l’invasion du Koweït par l’Irak dans les années 1990 et l’influence croissante de son rival régional, l’Iran. Malgré la répression saoudienne et les violations présumées des droits de l’homme, Riyad pouvait compter sur les armes américaines, et les États-Unis pouvaient presque toujours compter sur le pétrole saoudien bon marché.

Bien sûr, il y a eu des tensions dans la relation auparavant; l’embargo pétrolier de 1973 en représailles à la décision américaine de réapprovisionner l’armée israélienne pendant la guerre israélo-arabe, ainsi que l’implication saoudienne dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001, ont mis l’alliance à l’épreuve, mais les dirigeants américains ont soutenu que le royaume était un néanmoins un partenaire régional clé.

Sous Trump, la relation entre les deux nations se situait quelque part entre transactionnelle et carrément amicale – Trump se serait même vanté d’avoir défendu MBS contre les critiques du Congrès concernant la mort de Khashoggi.

Mais la relation est devenue la plus tendue de mémoire récente en raison des abus de MBS et des critiques de Biden. En mars, après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché une pénurie de carburant, MBS a refusé de répondre aux appels de Biden pour négocier une augmentation de la production de pétrole et aider à faire baisser les prix. Quand ils se sont finalement rencontrés en juillet, Biden était extrêmement mal à l’aise – et il est parti presque les mains vides.

La relation croissante entre l’Arabie saoudite et la Chine peut indiquer une menace pour la position historique des États-Unis en tant que leader international, comme en témoigne l’échec de l’Arabie saoudite à condamner l’invasion russe de l’Ukraine au profit de ses propres besoins économiques. Cet automne, après que Biden ait demandé une augmentation de la production de pétrole pour aider à réduire l’inflation aux États-Unis, l’Arabie saoudite et les autres pays de l’OPEP+, y compris la Russie, ont choisi de maintenir une échelle de production limitée – une décision que Washington a interprétée comme un soutien tacite à la Russie.

MBS a beaucoup fait, du moins superficiellement, pour faire entrer l’Arabie saoudite dans le 21e siècle ; les femmes sont désormais autorisées à conduire et des divertissements comme des cinémas, des concerts et des événements sportifs sont disponibles après des décennies de culture wahabbiste conservatrice. Mais il a également commis des actes violents et flagrants, comme alimenter une guerre qui a tué environ 15 000 civils yéménites et dévasté davantage le pays appauvri, ainsi qu’ordonner la mort de Khashoggi – un résident américain qui a écrit pour le Washington Post.

L’approfondissement des relations sino-saoudiennes a cependant des implications au-delà de la simple géopolitique. Si, comme la Chine l’a demandé à plusieurs reprises, l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe commencent à autoriser la Chine à payer le pétrole dans sa devise, le yuan, par opposition au dollar, cela pourrait avoir des conséquences économiques encore plus importantes pour les États-Unis. Une telle décision, a expliqué le Wall Street Journal en mars, dévaluerait le dollar et éroderait sa position dans le système financier international.

“Le marché du pétrole, et par extension l’ensemble du marché mondial des matières premières, est la police d’assurance du statut du dollar en tant que monnaie de réserve”, a déclaré l’économiste Gal Luft, codirecteur de l’Institut d’analyse de la sécurité mondiale basé à Washington. le Journal à l’époque. “Si ce bloc est retiré du mur, le mur commencera à s’effondrer.”

Une alliance unique n’indique pas nécessairement que la primauté et l’hégémonie des États-Unis sont terminées pour de bon, mais elle concrétise certainement un repositionnement majeur de l’ordre mondial. Comment cela se déroulera, et le rôle des États-Unis dans cet ordre, reste incertain.