Les accords d’IA générative plongent alors que les investisseurs choisissent leur place

Les transactions d’IA générative ont chuté de 29 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, avec un total de transactions évalué à 6,1 milliards de dollars. selon Pitchbook.

La valeur de la transaction est en grande partie due à l’accord à succès d’Amazon avec le fournisseur de modèles linguistiques Anthropiquesigné le mois dernier et d’une valeur pouvant atteindre 4 milliards de dollars.

Les Big Tech ont dominé l’espace de l’IA générative et pourraient contribuer au ralentissement en « effrayant les investisseurs et les startups », a déclaré Pete Flint, associé général chez NFX, à PitchBook.

« La rétention et la monétisation ne sont tout simplement pas là », a-t-il ajouté.

Avec Microsoft encrer un accord pluriannuel aurait valeur 13 milliards de dollars avec OpenAI – et Apple a acquis plus de 30 startups d’IA au cours de la dernière décennie, suivies par Google avec 21 acquisitions, selon Données de CB Insights— Les géants de la technologie ont les moyens de rester sur le long terme.

Cette année cependant, même les Big Tech ont connu un ralentissement important de leurs activités de négociation, seuls Apple et Google divulguer publiquement les acquisitions d’IA cette annéea écrit CB Insights.

On pourrait croire que les investisseurs perdent l’appétit pour l’IA, mais ce n’est pas encore fini.

Opportunités dans l’IA d’entreprise et d’arbitrage

« Nous constatons toujours beaucoup d’intérêt, mais à part l’Open AI, les valorisations sont partout », a déclaré R « Ray » Wang, analyste principal et fondateur de Constellation Research.

Wang a déclaré qu’à San Francisco, les startups d’IA grand public perdront pour la plupart leurs financements, mais que les investisseurs doublent leurs efforts sur les entreprises axées sur l’IA basée sur les logiciels d’entreprise..

Sierra Ventures est l’un de ces investisseurs qui voit grand opportunité dans l’IA d’entreprise.

« GenAI a la capacité d’avoir un impact considérable sur les revenus et les coûts des entreprises qui l’adoptent de manière agressive », a déclaré le directeur général Tim Guleri. Il peut aider les entreprises à commercialiser leurs produits plus rapidement et peut améliorer les conversions clients, les deux lequel peut grandement impact sur les ventes totales, a-t-il ajouté.

Mais l’attrait se situe du côté des coûts, où « les opportunités sont infinies ». Guleri a déclaré que l’IA générative d’entreprise peut contribuer à réduire les coûts des fonctions de back-office telles que le traitement des documents et le traitement juridique, tout en améliorant le support client et les processus d’ingénierie.

Photo: BRENDAN MCDERMID (Reuters)

À New York, Wang voit des opportunités dans l’IA d’arbitrage, où le financement est deux fois plus important que dans l’IA d’entreprise. L’IA d’arbitrage concerne les systèmes financiers dans lesquels les traders recherchent des inefficacités de prix pour augmenter leurs profits, qu’il s’agisse de matières premières ou de baisses de prix sur le marché.

Mais Guleri n’est pas convaincu. « L’IA d’arbitrage n’est pas une pilule magique, comme on le prétend », a-t-il déclaré. « Il est peut-être plus efficace que les humains pour repérer les tendances du marché à court terme, mais déterminer quand entrer et sortir du marché est presque impossible sans profonde intuition humaine.

Engagement à long terme

Les investissements dans l’IA devraient atteindre 200 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2025. selon Goldman Sachs.

Bloomberg Intelligence épingle le numéro sur 1,3 billion de dollars au cours des 10 prochaines années à partir d’un marché d’à peine 40 milliards de dollars en 2022.

« L’impact de GenAI a été surestimé à court terme et sous-estimé à long terme », a déclaré Guleri. « Il lui faudra du temps pour mûrir, devenir précis et sûr. » Il a dit les entreprises doivent être prêtes à s’engager à long terme, avec un horizon de planification de 5 à 7 ans.