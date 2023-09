Les accords de paix d’Oslo : réalisation historique ou tragédie historique ? | Conflit israélo-palestinien

La plupart des Palestiniens et des Israéliens s’accordent sur le fait que l’accord de paix d’Oslo a eu des effets désastreux – mais quelle est l’alternative ?

Le traité de paix signé par les dirigeants palestiniens et israéliens le 13 septembre 1993 a changé la donne.

Les accords d’Oslo, négociés par des diplomates norvégiens, étaient censés être un plan quinquennal. Les Palestiniens ont atteint un certain degré d’autonomie dans des parties disparates de leur patrie historique en échange de la reconnaissance d’Israël comme État légitime.

Trois décennies plus tard, le plan d’Oslo régit toujours les relations entre Palestiniens et Israéliens – mais une relation pacifique durable entre les deux parties est plus que jamais réalisable.

L’animateur Steve Clemons interroge le politicien palestinien Mustafa Barghouti et le politicien israélien Yossi Beilin sur ce qui n’a pas fonctionné.