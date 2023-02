Les accords de non-concurrence devraient être interdits, déclare le président Biden

Joe Biden a mentionné les hamburgers dans son discours sur l’état de l’Union de 2023.

Plus précisément, le président s’est demandé pourquoi la personne qui appelle votre commande de hamburgers peut avoir signé un accord de non-concurrence l’empêchant de travailler dans un restaurant de hamburgers à proximité qui paie mieux – le genre d’accord auquel 30 millions de travailleurs aux États-Unis sont également redevables. Biden a promis que ces accords seraient bientôt interdits.

C’est le travail actuel de la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, qui a annoncé en janvier que l’agence avait proposé une règle interdisant la pratique consistant à obliger les travailleurs à signer des clauses de non-concurrence, qui interdisent aux employés de travailler pour les concurrents de leur employeur pendant un certain temps. après avoir quitté leur emploi.

“La liberté de changer d’emploi est essentielle à la liberté économique et à une économie compétitive et prospère”, a déclaré Khan dans un communiqué. “La non-concurrence empêche les travailleurs de changer librement d’emploi, les privant de salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, et privant les entreprises d’un vivier de talents dont elles ont besoin pour se constituer et se développer. En mettant fin à cette pratique, la règle proposée par la FTC favoriserait un plus grand dynamisme, l’innovation et une saine concurrence.

Si elle est adoptée, la règle proposée donnerait aux Américains plus de choix quant à leur lieu de travail et, par extension, un salaire plus élevé. Ils pourraient plus facilement travailler pour des entreprises concurrentes ou créer leur propre entreprise en craignant moins d’être poursuivis. Une telle mobilité pourrait rendre encore plus difficile ce qui est déjà une économie d’embauche serrée, car les travailleurs ont encore plus d’options quant aux emplois ouverts qu’ils peuvent accepter.

L’avis de proposition de réglementation est intervenu un jour après que la FTC a poursuivi trois entreprises pour leurs clauses de non-concurrence, la première fois que l’agence l’avait fait. Il est également intervenu après de nombreux autres efforts déployés par l’agence pour protéger la concurrence, notamment des poursuites pour bloquer ou annuler des fusions et un effort pour moderniser la commission et les règles de fusion du ministère de la Justice.

La règle finale sera publiée après la période de consultation publique en cours. Le Congrès peut examiner et désapprouver la règle, ce qui l’annulerait, mais cela se produit rarement et il est particulièrement peu probable qu’il se produise avec un Sénat à majorité démocrate. Une fois la règle devenue définitive, sa légalité sera probablement testée devant les tribunaux.

La règle proposée faisait suite aux appels de groupes de défense et de l’administration Biden à interdire la pratique de la non-concurrence, il n’est donc pas surprenant que Biden loue maintenant la décision de la FTC. Son décret pro-concurrence de 2021 a demandé à la FTC d’utiliser son autorité pour interdire les non-concurrences, et le groupe de défense des droits des consommateurs Public Citizen a fait la même demande dans une lettre à la FTC en décembre dernier. Plusieurs groupes pro-consommateurs et pro-travailleurs ont également demandé à la FTC une telle règle sous l’administration Trump. Les clauses de non-concurrence sont déjà interdites dans plusieurs États, dont la Californie, où certaines – mais pas toutes – des entreprises technologiques notoirement non concurrentielles sont basées.

La FTC estime que la règle proposée pourrait augmenter les salaires de 300 milliards de dollars par an et toucher 30 millions d’Américains. Une enquête menée en 2014 auprès d’économistes a révélé que près de 20 % des travailleurs ont des clauses de non-concurrence dans leurs contrats. Ce nombre est plus probable de 50% pour les personnes occupant des emplois hautement qualifiés et de haute technologie, selon Matt Marx, professeur à l’école d’économie et de gestion de l’Université Cornell, qui étudie les accords de non-concurrence depuis 15 ans.

“J’ai signé ma première non-concurrence en 1995 et je ne réalisais pas ce que je faisais – et c’est le cas pour beaucoup sinon la plupart des travailleurs”, a-t-il déclaré.

Marx a ajouté que ces accords ne précisent pas seulement que vous ne pouvez pas partager les secrets d’une entreprise spécifique, mais sont souvent interprétés plus largement afin qu’une personne ne puisse pas utiliser les compétences qu’elle possédait avant de travailler dans cette entreprise – quelque chose qu’il a dit peut être débilitante pour les travailleurs hautement qualifiés et les entrepreneurs.

Une personne interrogée par Marx, une femme titulaire d’un doctorat en reconnaissance vocale qui avait travaillé chez Bell Labs pendant près de deux décennies, a déclaré qu’elle devait obtenir un emploi de “programmation informatique aléatoire” en dehors de son domaine après avoir travaillé pendant 18 mois dans une startup où elle ‘ d a signé un accord de non-concurrence.

« Vous travaillez dans cette industrie depuis 20 ans ? Oh, eh bien, désolé, tu ne peux plus faire ça parce que tu as travaillé pour nous pendant deux ans », a expliqué Marx. “Pas de chance, il faut trouver autre chose à faire.”

Les détracteurs des clauses de non-concurrence affirment que les accords interdisent aux travailleurs d’obtenir des emplois chez des concurrents ou même au sein du même secteur. Ce faisant, ils restreignent la mobilité professionnelle et empêchent les travailleurs de faire pression pour obtenir des salaires plus élevés, car changer d’emploi est souvent la façon dont les travailleurs obtiennent un salaire plus élevé. Ces clauses peuvent les envoyer dans de longues recherches d’emploi ou même des “détours de carrière”.

Les groupes pro-consommateurs et pro-travailleurs ont applaudi la décision de la FTC, ainsi que l’agence elle-même.

“L’action de la FTC aujourd’hui pour interdire les clauses de non-concurrence donnera également un coup de pouce majeur aux petites entreprises et à l’esprit d’entreprise”, a déclaré Stacy Mitchell, codirectrice de l’Institute for Local Self-Reliance, à Recode. Elle a ajouté que la non-concurrence peut rendre plus difficile pour les travailleurs de quitter leur employeur pour créer leur propre entreprise qui pourrait leur faire concurrence.

La sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) a salué les actions de la FTC pour «protéger les travailleurs» des «contrats préjudiciables». Elle tweeté“Les clauses de non-concurrence donnent aux entreprises un pouvoir injuste sur les travailleurs, leur permettant de réduire les salaires et les avantages sociaux sans craindre que les travailleurs ne trouvent un nouvel emploi ou ne créent leur propre entreprise.”

Des groupes pro-employeurs comme la Chambre de commerce des États-Unis ont fait valoir que les clauses de non-concurrence peuvent en fait être pro-concurrentielles car elles protègent “l’investissement spécial d’un employeur dans, la formation et la divulgation d’informations commerciales sensibles à ses employés”. Dans une déclaration publiée peu de temps après l’annonce de la FTC, l’organisation a qualifié la réglementation de “manifestement illégale” car elle affirme que la FTC n’a pas le pouvoir de promouvoir la règle. “Lorsqu’ils sont utilisés de manière appropriée, les accords de non-concurrence sont un outil important pour favoriser l’innovation et préserver la concurrence”, a déclaré la Chambre dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Mise à jour, 7 février, 23 h 25 HE : Cette histoire, initialement publiée le 5 janvier, a été mise à jour avec l’appel de Biden sur l’état de l’Union à interdire les clauses de non-concurrence.