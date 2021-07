Les accords de Manchester United pour Jadon Sancho et Rapael Varane montrent leur « ambition »

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que l’arrivée de Jadon Sancho et Raphael Varane cet été prouve « l’ambition » de Manchester United avant la nouvelle saison.

United a conclu des accords pour Sancho et Varane pour un montant combiné de plus de 100 millions de livres sterling et Solskjaer admet qu’il « n’aurait pas pu demander plus de soutien » alors qu’il tente de constituer une équipe capable de se battre pour le titre de Premier League.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Ogden: la clé de sortie de Pogba pour les plans de transfert de Man United

« Je suis très heureux que nous ayons réussi à conclure un accord avec le Real Madrid [for Varane] », a déclaré Solskjaer après le match nul 2-2 contre Brentford mercredi soir. « C’est un vainqueur éprouvé et un joueur que nous suivons depuis de nombreuses années.

« Le club a montré son ambition avec l’un des jeunes attaquants les plus excitants du football mondial [Sancho] et l’un des défenseurs centraux les plus respectés au monde.

« Comme je l’ai déjà dit, chaque manager serait heureux le plus tôt sera le mieux les affaires seront conclues et cette année, nous avons réussi à régler les problèmes. Les deux que nous avons feront une énorme différence pour nous et en tant que manager, vous ne pouvez pas demander plus de soutien lorsque vous avez ces deux là aussi tôt que nous. »

Avec l’arrivée imminente de Varane, Solskjaer dit qu’Axel Tuanezbe, recherché par Newcastle, pourrait être prêté. Phil Jones, quant à lui, qui n’a pas joué de match de compétition depuis 18 mois en raison d’une blessure au genou, devrait reprendre l’entraînement ce week-end.

« Avec Raphaël qui a l’air d’avoir tout réglé là-bas, je peux voir Axel sortir parce que j’ai Raphaël Varane, [Harry] Maguire, [Victor] Lindelof et Eric Bailly », a déclaré Solskjaer.

« Phil Jones doit commencer à s’entraîner ce week-end lorsque tout le monde sera là lundi. C’est un gros plus pour lui. Je connais exactement le sentiment d’être absent depuis si longtemps, il a toujours servi le club et il était temps de prendre soin de lui et de sa propre santé. »

Les internationaux restants de United, dont Sancho, devraient reprendre l’entraînement lundi et Solskjaer a déclaré qu’une décision serait prise la semaine prochaine pour savoir si Marcus Rashford subira une opération à l’épaule.

« Nous prendrons probablement une décision dans les prochains jours lorsque nous le vérifierons », a déclaré Solskjaer. « Ce qui est le mieux pour lui et ce qui est le mieux pour le club doit être pris en compte. »