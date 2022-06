Les accords de licence de contenu Big Tech ont laissé les petits éditeurs dans le froid

Lors de la campagne électorale fédérale de 2021, plusieurs partis politiques se sont engagés à introduire une législation sur la rémunération des journalistes.

Pourquoi une telle législation est-elle nécessaire?

Premièrement, le besoin de nouvelles locales fortes et indépendantes n’a jamais été aussi élevé – cela permet aux communautés de rester connectées et informées sur les problèmes qui les affectent directement. Couvrir l’hôtel de ville, les assemblées législatives provinciales et territoriales, nos tribunaux et demander des comptes aux parlementaires est essentiel à notre démocratie.

Deuxièmement, il existe un important déséquilibre de pouvoir entre les géants de la technologie et les médias canadiens. Pour mettre cela en perspective, la capitalisation boursière de Google est d’environ 2 300 milliards de dollars ; Meta (Facebook) représente plus d’un demi-billion. Ensemble, c’est plus que le PIB du Canada, du Brésil, de l’Italie ou de l’Inde. Ensemble, ces entreprises tirent des revenus publicitaires en ligne plus de 80 %. Et la pandémie n’a fait qu’aggraver la situation.

Troisièmement, dans la perspective d’une législation canadienne, Google et Meta ont négocié des accords de licence de contenu avec une douzaine d’éditeurs de nouvelles, y compris de grands joueurs comme le Globe and Mail et le Toronto Star. Ces éditeurs devraient être rémunérés pour leur contenu. Mais nous avons maintenant une situation de nantis et de démunis parmi les éditeurs de nouvelles du Canada, Google et Meta choisissant les gagnants et les perdants. Et ce n’est pas juste, en particulier pour de nombreux petits éditeurs qui ont été laissés pour compte.

En avril, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a présenté le projet de loi C-18, la Loi sur les nouvelles en ligne. Nos organisations, qui représentent des centaines de titres d’information fiables dans chaque province et territoire, appuient cette loi pour trois raisons.

Premièrement, cela nous permet, à nous les éditeurs, de nous réunir et de négocier collectivement. Actuellement, la Loi sur la concurrence nous interdit de former un collectif. Compte tenu du déséquilibre de pouvoir écrasant, nous serons dans une position de négociation plus forte si nous restons unis.

Deuxièmement, il comprend un mécanisme d’exécution. L’arbitrage de l’offre finale de style baseball garantit que les parties présentent leur meilleure offre et que l’arbitre choisit l’une ou l’autre. Le marteau de l’arbitrage incite les deux parties à parvenir à un règlement équitable par elles-mêmes.

Troisièmement, une législation similaire en Australie fonctionne. Selon Rod Sims, l’ancien président de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, les montants versés aux organes de presse s’élevaient à plus de 200 millions de dollars. Plus important que combien est qui conclu des accords de licence de contenu. Country Press Australia, une affiliation de 160 petits journaux régionaux, a pu conclure des accords avec Google et Meta. Plus récemment, un groupe de 24 petits éditeurs australiens a conclu un accord avec Google. À son crédit, Google a signé un accord de licence de contenu avec chaque éditeur australien éligible.

Alors que la négociation collective offre des avantages évidents aux éditeurs, il reste encore une grande question à laquelle répondre. Comment les membres de chaque collectif doivent-ils s’organiser de manière inclusive, juste et transparente pour tous ses membres ?

Médias d’information Canada et le Conseil national de la presse et des médias ethniques du Canada estiment que les éditeurs, grands et petits, devraient bénéficier de manière égale de tout règlement, en fonction de leur investissement proportionnel dans les employés des salles de rédaction. En termes simples, tout règlement résultant d’une négociation collective serait partagé entre les éditeurs au prorata – en fonction de leurs salaires et traitements totaux versés aux employés éligibles de la salle de rédaction.

Le projet de loi C-18 s’appuie sur le succès du News Media Bargaining Code de l’Australie. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution miracle, il apporte aux lecteurs la valeur d’un contenu journalistique canadien fiable et de haute qualité grâce à davantage d’accords de licence, ce qui permettra à davantage d’éditeurs de réinvestir dans leurs salles de rédaction et dans leurs transformations commerciales numériques.

PARTAGER: