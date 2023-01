L’accord de Bruxelles de 2013 était une tromperie, a déclaré FM Ivica Dacic, le comparant aux accords de Minsk

L’accord de Bruxelles négocié par l’UE en 2013 entre Belgrade et le Kosovo était tout aussi trompeur que les accords de paix de Minsk de 2014-2015, conçus pour mettre fin à l’effusion de sang en Ukraine, a déclaré vendredi le ministre serbe des Affaires étrangères Ivica Dacic. La déclaration est intervenue après une récente escalade dans la région séparatiste.

Les forces serbes ont quitté le Kosovo en 1999 après que l’OTAN a bombardé le pays pour soutenir l’insurrection armée albanaise. Les casques bleus du bloc sont depuis lors stationnés dans la région. Le Kosovo a déclaré son indépendance de Belgrade en 2008. La Serbie, cependant, avec le soutien de la Russie et de la Chine, a résisté aux pressions des États-Unis et de l’UE pour reconnaître l’indépendance.

Les autorités serbes accusent les autorités kosovares de violer l’accord négocié par Bruxelles en déployant des unités de police lourdement armées pour réprimer les manifestations serbes dans le nord de la région. « Nous n’étions pas très satisfaits de l’accord de Bruxelles. C’était un geste de bonne volonté de Belgrade », Dacic a déclaré à la télévision serbe Prva après une rencontre avec Derek Chollet, conseiller au département d’État américain. “Mais cela s’est avéré plus tard être un gros mensonge, tout comme avec les accords de Minsk.”

"J'ai dit à Chollet qu'il n'y a personne en Serbie qui acceptera l'indépendance du Kosovo-Metohija", Dacic, faisant référence à la région par son nom officiel. "La sécurité des Serbes doit être garantie", a déclaré le ministre, ajoutant que l'Occident devait faire pression sur les autorités du Kosovo à ce sujet.















Les accords de Minsk négociés par la France, l’Allemagne et la Russie visaient à ouvrir la voie à la réintégration pacifique des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk en Ukraine. Cependant, l’accord n’a jamais été mis en œuvre et l’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a admis l’année dernière que l’accord avait permis à Kiev de gagner du temps pour reconstruire son armée et son économie. L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel et François Hollande, l’ancien président de la France, l’ont confirmé plus tard dans des entretiens séparés.

La Russie a cité l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk comme l’une des raisons du lancement de son opération militaire en Ukraine fin février. Le président Vladimir Poutine a déclaré que les récentes déclarations des dirigeants occidentaux ont montré que “Personne n’avait l’intention de respecter une partie quelconque des accords de Minsk.”

Commentant l’interview de Merkel, le président serbe Aleksandar Vucic a quant à lui déclaré que Belgrade tirerait les leçons du sort de l’accord de Minsk.