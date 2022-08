Les acclamations bruyantes d’une petite pour la cérémonie de remise des diplômes de son père remportent Internet

Les parents qui encouragent leurs enfants lors de leur cérémonie de remise des diplômes ne sont pas quelque chose de nouveau, mais que se passerait-il si les tables tournaient ? Cette vidéo virale récente est une réponse à cette question. Un utilisateur d’Instagram a récemment partagé des moments adorables de sa cérémonie de remise des diplômes où son petit pouvait être vu applaudir au sommet de sa voix. La vidéo le montre marchant sur scène pour recevoir son diplôme universitaire lorsque sa fille dans le public crie: “Félicitations, papa.” Tout l’auditorium éclate de rire après cet échange et le fier papa envoie un baiser volant à sa fille avant de lui dire : “Je t’aime”. o cela, la petite fille répond et dit: “Je t’aime, papa.”

Partageant la vidéo de cet échange mignon sur Instagram, l’homme a écrit que sa cérémonie de remise des diplômes aurait été incomplète sans la présence de sa fille. “Mon cœur a fondu avec tous les autres présents. Plutôt que le prix de remise des diplômes, j’ai senti qu’être le père de ma fille est la plus grande réalisation et réalisation pour moi. Elle est la meilleure fille du monde, mais vous savez ce que les gens disent en réalité, “COMME FILLE COMME PÈRE”. Ce fut le moment le plus mignon de toute ma cérémonie de remise des diplômes qui restera à jamais vivant dans mon cœur », a-t-il ajouté dans la légende.

La vidéo est devenue virale sur Instagram, recueillant plus de 1,8 million de vues ainsi qu’un flot de réactions à l’échange mignon père-fille. “Cette vidéo a fait ma journée”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre l’a qualifiée de “la plus mignonne” du monde.

Plus tôt en mars de cette année, une photo d’une fille cliquant sur son père lors de sa cérémonie de remise des diplômes était devenue virale. Vêtu d’un costume formel et de la casquette de graduation, le père peut poser pour la caméra de sa fille arborant un sourire radieux.

Une dame est allée à la remise des diplômes de son frère et a rencontré une petite fille et son père prenant des photos de son père qui a obtenu son diplôme. “Père et filles adorent ❤️ pic.twitter.com/lmCndAH88Q — Bubble9ja (@bubble9ja) 16 mai 2022

Les utilisateurs ont laissé des réactions sincères à ce moment adorable et la photo originale a reçu plus d’un million de likes sur Twitter. Partageant sa réaction, un utilisateur a déclaré qu’il était ravi de voir l’homme faire de l’éducation sa priorité et a ajouté que cet effort ne servira pas seulement d’exemple à sa fille, mais à la société dans son ensemble.

