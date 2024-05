Les accidents vasculaires cérébraux chez les moins de 45 ans ont augmenté de 15 % en une décennie, selon de nouvelles données du CDC… au milieu d’une flambée de cancer chez les jeunes

Les cas d’accident vasculaire cérébral chez les personnes de moins de 45 ans ont augmenté de près de quinze pour cent depuis 2011, selon un nouveau rapport du CDC.

L’augmentation est presque deux fois supérieure à celle observée chez les Américains de tous âges, qui s’élève à 7,8 pour cent, faisant des accidents vasculaires cérébraux la cinquième cause de décès en Amérique.

L’agence note une augmentation nationale simultanée du nombre de personnes souffrant de facteurs de risque connus pour cette maladie mortelle, tels que l’obésité, l’hypertension artérielle et la toxicomanie.

Ces résultats surviennent au milieu d’une recrudescence alarmante des cancers chez les jeunes Américains, ce qui laisse perplexes les médecins.

Les cas de maladie chez les moins de 50 ans ont augmenté d’un tiers au cours des 20 dernières années, selon des études.

Les accidents vasculaires cérébraux sont une maladie causée lorsque le flux sanguin vers le cerveau est interrompu, provoquant un gonflement et la mort des tissus cérébraux. Si elle n’est pas traitée, elle peut entraîner la mort et un handicap grave.

Le rapport du CDC a révélé que les accidents vasculaires cérébraux ont augmenté d’environ 15 % chez les personnes âgées de 18 à 64 ans en comparant les cas d’accident vasculaire cérébral de 2011 à 2013 aux cas d’accident vasculaire cérébral de 2020 à 2022.

Ce n’est pas le premier rapport à détecter une augmentation des accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes. Un rapport 2023 de l’American Heart Association (AHA) a constaté que le taux d’accidents vasculaires cérébraux chez les personnes de moins de 49 ans n’a cessé d’augmenter au cours des 30 dernières années.

L’AHA n’a pas pu identifier une cause précise à ce phénomène, mais a déclaré que cela était probablement dû au fait que les jeunes étaient soumis à un stress accru, à un mode de vie plus sédentaire et à une consommation de drogues plus importante que les générations précédentes.

Les affections qui contribuent aux accidents vasculaires cérébraux, comme l’obésité, l’hypercholestérolémie et le diabète, sont aujourd’hui plus répandues chez les jeunes qu’elles ne l’étaient auparavant, indique le rapport.

«La bonne nouvelle est qu’il s’agit de facteurs de risque modifiables. Personne n’est destiné à avoir un accident vasculaire cérébral », a déclaré le Dr Christopher David Anderson, neurologue du Mass General Brigham, en réponse à l’étude de l’AHA.

Il a ajouté : « traiter vos autres facteurs de risque et prendre en charge votre santé est une stratégie efficace, qui peut empêcher le risque d’accident vasculaire cérébral de s’installer. »

Le CDC s’efforce de résoudre ce problème concernant l’augmentation de la maladie, qui coûte actuellement aux contribuables environ 56,2 milliards de dollars par an.

Des conditions telles que l’obésité et la tension artérielle peuvent augmenter votre risque d’accident vasculaire cérébral, car elles affectent la façon dont le sang circule dans votre corps.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Un accident vasculaire cérébral survient lorsque le flux sanguin vers votre cerveau s’arrête, soit à cause d’un caillot sanguin, soit à cause de l’éclatement d’un vaisseau sanguin.

La perte du flux sanguin vers le cerveau peut entraîner la mort des cellules cérébrales.

Si le cerveau est privé de sang oxygéné pendant trop longtemps, vous risquez de perdre des sections massives de cet organe vital, entraînant la mort.

Vous pouvez survivre à un accident vasculaire cérébral et vivre avec des tissus cérébraux endommagés si les médecins vous traitent suffisamment tôt. Mais si vous survivez, vous pourriez avoir des problèmes avec toute une série de fonctions corporelles – de l’alimentation à la marche, en passant par la parole et la réflexion.

Cette maladie débilitante a touché plus de 795 000 Américains en 2021. Cela représente environ un accident vasculaire cérébral toutes les 40 secondes.

Il n’est donc pas surprenant que le CDC ait été chargé de surveiller cette maladie mortelle.

Le CDC est arrivé à ses conclusions en utilisant les données de son système annuel de surveillance des facteurs de risque comportementaux (BRFSS). Le BRFSS interroge chaque année les Américains sur une gamme de problèmes de santé et d’habitudes quotidiennes, y compris les accidents vasculaires cérébraux.

En comparant les 1 419 351 personnes interrogées de 2011 à 2013 aux 1 220 972 personnes interrogées de 2020 à 2022, ils ont constaté que 7,8 % de personnes supplémentaires avaient subi un accident vasculaire cérébral.

Chez les personnes âgées de 18 à 44 ans, il y a eu 14,7 % d’accidents vasculaires cérébraux de plus qu’au début des années 2010 sur une période de deux ans. Chez les personnes âgées de 45 à 64 ans, il y avait également 15,7 pour cent de cas d’accident vasculaire cérébral en plus.

Il s’agit d’une tendance particulièrement décourageante, car entre 2006 et 2010, les cas d’accidents vasculaires cérébraux étaient en baisse, d’environ 2,6 pour cent.

Le rapport révèle également que les personnes qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires ont connu la plus forte augmentation des cas d’accident vasculaire cérébral, soit une hausse de 18,2 pour cent.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

En outre, les Noirs, les Amérindiens et les non-hispaniques hawaïens ou insulaires du Pacifique étaient plus susceptibles de subir un accident vasculaire cérébral que les Blancs, selon le rapport.

« Les problèmes de santé qui conduisent aux accidents vasculaires cérébraux et aux accidents vasculaires cérébraux eux-mêmes sont plus répandus dans les populations traditionnellement privées de leurs droits. Nous constatons des taux encore plus élevés dans les populations d’ascendance africaine, d’origine hispanique et d’Asie de l’Est », a déclaré le Dr Anderson.

L’agence a attribué ces différences au fait que les minorités et les personnes moins instruites ont tendance à avoir des revenus plus faibles et un accès plus difficile aux hôpitaux que les personnes blanches titulaires de diplômes supérieurs.

En réponse à ces résultats, l’agence a souligné une attention nationale renouvelée sur les programmes de santé publique pour sensibiliser à l’accident vasculaire cérébral.

L’éducation sur les accidents vasculaires cérébraux est l’un des principaux moyens d’interrompre certaines des parties les plus débilitantes de la maladie, selon le CDC.

En effet, si vous êtes victime d’un accident vasculaire cérébral à un stade précoce, les médecins peuvent vous proposer un large éventail d’options de traitement pour vous sauver la vie et vous éviter de devenir gravement handicapé.

« Faire progresser les pratiques et les programmes ciblés et fondés sur des preuves pour la sensibilisation, la prévention et le traitement des accidents vasculaires cérébraux est essentiel pour améliorer la santé cérébrovasculaire de la nation », indique le nouveau rapport du CDC.

En témoigne le fait que, même si les cas d’accidents vasculaires cérébraux ont augmenté, le nombre d’Américains qui en meurent a diminué, selon l’étude de 2023 du Dr Ananth.