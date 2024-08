Les accidents mortels sont en forte baisse à Lexington depuis le début de l’année. Qu’est-ce qui est à l’origine de ce changement ?

L’année dernière a été l’une des années les plus meurtrières sur la route de l’histoire de Lexington, car cinquante-deux personnes sont mortes dans des accidents de la route dans le comté de Fayette, dont 20 piétons.

Il s’agit du plus grand nombre de décès dus à des accidents en une seule année depuis au moins 2011, lorsque la police de l’État du Kentucky a commencé à suivre les données.

Les responsables de Lexington, dont la maire Linda Gorton, ont promis de donner la priorité à l’amélioration de la sécurité routière à l’époque.

Et jusqu’à présent cette année, les chiffres ont chuté.

Samedi dernier, il n’y avait eu que 16 collisions mortelles dans le comté de Fayette cette année, entraînant 19 décès, selon les données du KSP. À la même période l’année dernière, il y en avait eu 33 de chaque.

Et sur les 16 accidents mortels survenus cette année, seulement quatre impliquaient des piétons.

Le lieutenant de police de Lexington, Chris Van Brackel, a déclaré dans une interview qu’il attribuait cette diminution à plusieurs facteurs, notamment l’accent mis sur les contraventions relatives au port de la ceinture de sécurité et les projets en cours visant à améliorer les routes de Lexington.

Cependant, même si les chiffres sont en baisse significative par rapport à la même période l’année dernière, les autorités préviennent que la fin de l’été et le début de l’automne sont les périodes où les décès dus aux accidents de la route ont tendance à augmenter.

Les services d’urgence se rassemblent sur Man O’ War Blvd pour nettoyer les débris après un accident sur Man O’ War Blvd le mercredi 7 août 2024, à Man ‘O War Blulavard à Lexington, Kentucky.

Et cela a été vrai cette année aussi. Depuis le 6 août, six personnes ont été tuées dans des accidents, selon le rapport. le plus récent s’est produit sur Tates Creek Road et a tué deux adolescents, Hasan Mohammad Hasan, 18 ans, de Paloma Hills, Illinois, et Omar Shalash, 13 ans, de Lexington, sur Tates Creek Road.

Depuis 2011, septembre est le mois le plus meurtrier de l’année à Lexington, avec 3,8 accidents mortels par an. Août et juin ont enregistré 3,2 accidents mortels par an, et octobre et novembre constituent la moitié supérieure des mois les plus meurtriers de l’année.

Tendance ou anomalie ?

Bien que l’année dernière ait été marquée par une forte augmentation du nombre d’accidents mortels impliquant des piétons, il s’agit également d’une exception. De 2019 à 2022, seulement 18 piétons au total ont été tués par des véhicules dans le comté de Fayette. Rien que l’année dernière, on en a enregistré plus que cela.

Christopher Evilia, responsable de la planification des transports pour la Lexington Area Metropolitan Planning Organization, a déclaré qu’un des problèmes de l’analyse des données sur les accidents est le grand nombre de variables qui contribuent aux résultats.

« Une année peut être une très mauvaise année, l’année suivante peut être une très bonne année et il n’y a pas nécessairement de corrélation directe entre le nombre d’accidents ou le nombre de personnes blessées et la stratégie », a déclaré Evilia.

Il est trop tôt pour déterminer précisément pourquoi les accidents ont augmenté autant l’année dernière, a déclaré Van Brackel. Il faudra probablement quelques années supplémentaires de données pour déterminer s’il s’agit simplement d’une anomalie.

Un homme traverse la rue North Limestone le lundi 12 août 2024, à Lexington, Kentucky.

Mais la diminution du nombre de décès de piétons cette année est le résultat d’un effort intentionnel, a-t-il déclaré.

« Peu importe qui vous êtes, quelle que soit votre taille, le véhicule à moteur va gagner », a déclaré Van Brackel. « C’est pourquoi nous avons vraiment essayé l’année dernière de promouvoir, par le biais d’une campagne éducative, la sécurité des piétons. »

Facteurs contributifs

Van Brackel a déclaré que plusieurs facteurs ont contribué à la tendance à la baisse des accidents mortels cette année, mais l’un d’entre eux en particulier est l’accent mis par le département sur la distribution de contraventions pour port de la ceinture de sécurité.

« Si vous portez votre ceinture de sécurité et que vous êtes impliqué dans un accident, vous aurez plus de chances de survivre à cet accident », a déclaré Van Brackel.

Dans le Kentucky, les conducteurs se voient infliger une amende de 25 dollars par personne dans un véhicule qui ne porte pas de ceinture de sécurité.

Depuis 2006, année où le Kentucky a adopté sa loi sur la ceinture de sécurité, le taux d’utilisation de la ceinture de sécurité dans le Kentucky est passé de 67 % à environ 90 %, selon le Kentucky Transportation Cabinet.

Van Brackel a déclaré que les policiers n’aiment pas donner des contraventions, mais cela contribue à sensibiliser au port de la ceinture de sécurité.

« C’est une façon de changer le comportement au volant », a déclaré Van Brackel. « Les gens parlent. « Hé, je viens de recevoir une contravention pour non-port de ceinture de sécurité. » « Oh, je ferais mieux de commencer à mettre ma ceinture de sécurité pour ne pas ressembler à mon ami et recevoir une contravention pour non-port de ceinture de sécurité. »

Quelles mesures sont prises pour améliorer la sécurité routière ?

L’organisation de planification métropolitaine de la région de Lexingtonfondé en 1974, est un programme financé par le gouvernement fédéral et administré localement qui vise à améliorer la sécurité sur les routes des comtés de Fayette et de Jessamine.

Evilia a déclaré que l’objectif du MPO est d’éliminer les accidents mortels et les collisions graves à l’avenir. Il souhaite à terme éviter que les données ne s’aggravent, mais espère qu’il n’y aura plus aucun décès lié à la circulation d’ici 2050.

« Notre mission fondamentale est de transporter des personnes et des marchandises du point A au point B en toute sécurité et dans un délai raisonnable », a déclaré Evilia.

Evilia a déclaré qu’une façon d’atteindre cet objectif consiste à repenser la carte routière de Lexington et à la modifier en conséquence. Le MPO analyse le réseau routier et identifie les points de conflit aux intersections.

Par exemple, une intersection signalisée classique comporte 32 points de conflit potentiels, c’est-à-dire des zones où au moins deux véhicules peuvent se rencontrer, a expliqué Evilia. Un rond-point n’en compte que huit.

Evilia a reconnu que la refonte de la feuille de route prendra des décennies. Entre-temps, le MPO poursuit plusieurs objectifs à court terme, notamment la formation d’un groupe d’experts pour discuter des stratégies visant à améliorer la sécurité et l’embauche d’un rues complètes coordinateur.

En décembre, le gouvernement fédéral a accordé à Lexington près de 22 millions de dollars pour améliorer la New Circle Road, au nord de la ville. Les projets comprendront de nouveaux échangeurs, ainsi que des pistes cyclables et piétonnes.

« Nous n’allons pas éliminer les accidents. Nous le savons », a déclaré Evilia. « Mais si nous réduisons les risques d’accident, cela aura un impact positif. »