Les accidents de biolab aux États-Unis ne sont pas signalés – Intercept – RT World News

Certains auraient impliqué des agents pathogènes mortels, et des centaines de cas ont été cachés au public

Les biolabs américains ont admis des centaines d’accidents dangereux au cours des deux dernières décennies, mais même les incidents impliquant une exposition à des virus mortels ont été cachés au public, a révélé une enquête de The Intercept.

“Les gens pensent que les accidents de laboratoire sont très, très rares, et s’ils se produisent, ils ne se produisent que dans les laboratoires étrangers les moins bien gérés”, Le biologiste moléculaire de l’Université Rutgers, Richard Ebright, a déclaré au média. “Ce n’est tout simplement pas vrai.”

La perception erronée du public pourrait provenir du fait que, comme l’a constaté The Intercept, les Américains n’entendent pas parler d’accidents de biolabs aux États-Unis. Le point de vente a obtenu plus de 5 500 pages de rapports d’incidents de laboratoire des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, obligeant l’agence à divulguer les documents par le biais d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act. De nombreux incidents de laboratoire sont signalés au NIH, le plus grand bailleur de fonds mondial de la recherche biomédicale, mais l’agence ne transmet pas les informations au public, même dans les cas impliquant des biolabs de niveau 3 et de niveau 4.















Un de ces incidents s’est produit en 2016, lorsqu’une étudiante diplômée de l’Université de Washington à Saint-Louis s’est accidentellement piquée au doigt avec une aiguille après avoir injecté à une souris une souche recombinante du virus Chikungunya, a déclaré The Intercept. L’étudiante n’a informé son superviseur de l’accident qu’après être tombée malade et s’être fait soigner à l’urgence d’un hôpital local. L’université a révélé l’accident et l’infection au NIH, où le rapport a été gardé secret jusqu’à ce que The Intercept appelle six ans plus tard.

“Ce n’est pas une bonne situation” a déclaré Scott Weaver, immunologiste à l’Université du Texas et expert du Chikungunya. “Si cette personne savait qu’elle avait une piqûre d’aiguille et qu’elle travaillait avec le Chikungunya, elle aurait dû le signaler immédiatement. Et puis, quels que soient les professionnels de la santé qui les ont vus, ils auraient dû reconnaître qu’il y avait un risque très faible – mais pas nul – qu’ils transmettent le virus.















Le chikungunya, qui a été identifié pour la première fois en Tanzanie dans les années 1950, est un virus débilitant et potentiellement mortel qui peut entraîner une arthrite chronique. Dans la langue locale Makonde, son nom signifie “plié de douleur”. Des épidémies de virus ont été signalées en Italie et aux États-Unis entre 2007 et 2017.

L’enquête Intercept a révélé un large éventail d’autres accidents de biolab sur une période de 18 ans. Par exemple, en 2018, un chercheur de la Food and Drug Administration des États-Unis dans le Maryland a contracté le SARM après avoir travaillé avec la bactérie résistante aux antibiotiques. L’Université de Caroline du Nord a signalé cinq évasions de souris de laboratoire en 2013 et 2014. Au moins un des rongeurs avait été infecté par le SRAS.

L’incident de Chikungunya de l’Université de Washington faisait partie des cinq blessures par aiguille signalées par l’école, bien que son laboratoire soit une installation de niveau 3 où les chercheurs portent des équipements de protection doubles, dont deux paires de gants.