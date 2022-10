Les accidents aériens qui ont secoué le monde du sport

L’accident d’avion des Andes en 1972 impliquant l’équipe de rugby des Old Christians d’Uruguay, rendu célèbre par le fait que certains des survivants ont mangé les restes d’autres victimes, n’est qu’une des nombreuses catastrophes aériennes à avoir frappé le monde du sport depuis l’aube du transport aérien.

en voici 10 autres

1949 : Grande Torino d’Italie

Un avion transportant le célèbre club de football italien Grande Torino s’est écrasé en revenant du Portugal le 4 mai 1949, tuant les 31 passagers et membres d’équipage. Un million de personnes auraient envahi les rues de Turin pour faire leurs adieux à leurs héros. Grande Torino a été nommé champion d’Italie pour la cinquième fois consécutive. L’accident a eu un impact dévastateur sur l’équipe nationale italienne, dominée par les joueurs de Turin.

A lire aussi : Messi en tête d’affiche de l’hommage “Match pour la paix” de Maradona

1958 : Manchester United en Angleterre

Huit membres de la célèbre équipe “Busby Babes” de Manchester United faisaient partie des 23 personnes décédées lorsque leur avion s’est écrasé après avoir tenté de décoller dans de mauvaises conditions à Munich le 6 février 1958.

La superstar anglaise Duncan Edwards faisait partie des personnes tuées, tandis que Sir Bobby Charlton – qui a remporté la Coupe du monde avec l’Angleterre – a été blessé. Le manager Matt Busby s’est remis de blessures graves et a reconstruit United en une force qui remporterait la Coupe d’Europe une décennie plus tard, en 1968.

1961 : équipe américaine de patinage artistique

L’équipe entière de 18 membres est décédée lorsque leur avion s’est écrasé en Belgique le 15 février 1961, alors qu’ils se rendaient aux Championnats du monde dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Trois membres d’une famille de patineurs figuraient parmi les victimes : la championne américaine Laurence Owens, 16 ans, sa sœur Maribel, 20 ans, et leur mère et entraîneure Maribel Vinson-Owen, médaillée de bronze olympique.

1969 : Rocky Marciano

La légende de la boxe américaine Rocky Marciano a été tué lorsque son avion s’est écrasé dans un arbre alors qu’il venait d’atterrir dans l’État américain de l’Iowa, le 31 août 1969. Marciano, 45 ans à sa mort, était champion du monde des poids lourds entre 1952 et 1956 et a pris sa retraite invaincu avec un dossier de 49-0.

1987 : la plus ancienne équipe de football du Pérou

Un avion de la marine péruvienne transportant 43 personnes, dont des joueurs et le personnel d’Alianza Lima, la plus ancienne équipe de football du pays, a plongé dans l’océan au large de Lima le 8 décembre 1987.

L’avion de ligne rentrait dans la capitale depuis la ville de Pucallpa dans la jungle lorsque le pilote a signalé des problèmes avec le train d’atterrissage. Il a survécu et a été récupéré après avoir flotté pendant des heures dans une mer agitée.

1993 : Équipe de Zambie de football

Le 27 avril 1993, un avion transportant l’équipe nationale de football de Zambie s’est écrasé dans la mer peu après son décollage du Gabon, en route pour affronter le Sénégal lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde, tuant les 25 personnes à bord. L’équipe a été reconnue comme l’une des plus fortes jamais alignées par la nation africaine, après avoir battu l’Italie 4-0 aux Jeux olympiques de 1988. Un rapport sur l’accident, publié une décennie plus tard, a blâmé une erreur du pilote et un problème de moteur.

2011 : Équipe de Russie de hockey sur glace

Un avion transportant l’équipe russe de hockey sur glace de haut niveau, le Lokomotiv Yaroslavl, s’est écrasé en raison d’une erreur du pilote après avoir décollé pour son premier match de la saison dans la capitale biélorusse, Minsk, le 7 septembre 2011. Tous les joueurs ont été tués.

2016 : footballeurs brésiliens

Un avion transportant l’équipe de football brésilienne de Chapecoense a manqué de carburant et s’est écrasé dans les Andes près de Medellin, en Colombie, le 28 novembre 2016.

Soixante et onze des 77 personnes à bord ont été tuées, dont 16 des 19 joueurs. Chapecoense était en route pour jouer le match aller de la finale de la Copa Sudamericana contre l’Atletico Nacional colombien.

2019 : Emiliano Sala

La nouvelle recrue record de l’équipe de Premier League de Cardiff City, l’attaquant argentin Emiliano Sala, est décédée lorsqu’un avion léger dans lequel il voyageait s’est écrasé au-dessus de la Manche en janvier 2019.

2020 : Kobe Bryant

La légende du basket-ball Kobe Bryant a été tuée avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes lorsque leur hélicoptère s’est écrasé dans des conditions brumeuses sur une colline à l’extérieur de Los Angeles le 26 janvier 2020.

A lire aussi : La série W entièrement féminine annule les courses finales pour des raisons financières, Chadwick déclarée championne

Le quintuple champion de la NBA, Bryant, 41 ans, est devenu le visage du basket-ball au cours de deux décennies scintillantes avec les Lakers de Los Angeles. Il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici