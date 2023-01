Les accessoires USB-C les plus intéressants du CES 2023

Vous n’êtes peut-être pas à la recherche de voitures électriques Sony, analyseurs de pipi, Gommes nutritives Neutrogena imprimées en 3D ou d’autres choses étranges qui ont émergé au CES cette année. Mais à peu près tout le monde peut bénéficier de la Accessoires USB-C du salon de l’électronique.

Nous avons rassemblé certains des chargeurs, stations d’accueil, batteries et autres accessoires USB-C les plus prometteurs au CES. Jetez un coup d’œil si vous voulez qu’un seul chargeur multiport élimine un fouillis de chargeurs d’appareils séparés ; un concentrateur USB-C pour étendre la puissance d’un seul port sur le côté d’un ordinateur portable ; ou si vous voulez vous préparer pour le ère à venir des iPhones USB-C.

La nouvelle version du port de transfert de données et de chargement USB-C prend le relais avec son connecteur ovale réversible qui fonctionne sur les téléphones et les PC. Le connecteur physique USB-C est une base pour le transfert de données à haute vitesse, jusqu’à 120 gigabits par seconde dans la prochaine version 2 de l’USB 4et pour charge haute puissance, jusqu’à 240 watts.

VisionTek VisionTek propose une nouvelle gamme de chargeurs USB-C, comprenant trois modèles à deux ports à 35W, 45W et 65W. Ils sont très compacts grâce à l’électronique de puissance GaN (nitrure de gallium) plus récente et plus compacte qui a balayé l’industrie des chargeurs. J’aime le modèle 50 $ 65W pour sa capacité à charger à la fois les ordinateurs portables et les téléphones, et son look légèrement bulbeux est plutôt mignon. Les broches d’alimentation se replient dans le chargeur pour le voyage.

EZQuest EZQuest a fourni une valeur solide avec ses hubs, et j’aime ce modèle à 60 $ comme moyen de convertir un seul port d’ordinateur portable en quelque chose de plus polyvalent. Le titre ici pour moi est qu’il comprend deux ports USB-C pour les périphériques, une rareté dans cette gamme de prix, bien qu’ils transfèrent des données à seulement 5 Gbps, utiles mais quelque peu irréguliers selon les normes USB modernes. Il possède également deux ports USB-A, un port HDMI 4K fonctionnant à 60 ips et une prise Ethernet gigabit avec des voyants d’état inhabituels mais utiles. Il transmettra 100 W de votre chargeur externe à votre ordinateur portable. EZQuest a également annoncé des modèles haut de gamme 8-en-1 et 10-en-1 si vous avez besoin d’autres fonctionnalités telles que des emplacements pour carte SD ou des ports USB-C plus rapides.

Enfichable J’ai toujours aimé les câbles de Plugable : ils sont souples, durables et portent une étiquette qui dissipe toute confusion quant aux vitesses de transfert de données et aux niveaux de puissance de charge qu’ils prennent en charge. De nombreux câbles USB-C bon marché destinés à la charge n’ont que des vitesses de transfert de données USB 2.x de 480 Mbps, vous devez donc lire les petits caractères. Le nouveau USB4-240W-1M à 25,95 $ de Plugable prend non seulement en charge les nouvelles vitesses USB 4 allant jusqu’à 40 Gbps, mais est également le premier câble que j’ai vu qui peut gérer une énorme puissance de 240 watts. Il mesure 1 mètre de long et est aussi souple que les modèles moins puissants. Vous pouvez commander dès maintenant pour les expéditions à partir du 11 janvier. (Pour 4 $ supplémentaires, vous pouvez également passer à un câble similaire certifié pour Thunderbolt 4.)

Satechi Chargeur Satechi 200W PD GaN 6 ports Si vous avez beaucoup d’appareils, peut-être parce que vous partagez une prise d’alimentation murale avec plusieurs membres de la famille ou collègues, jetez un coup d’œil au chargeur GaN PD 6 ports 200 W à 150 $ de Satechi. J’ai vu des chargeurs à six ports qui combinent USB-C avec USB-A de la vieille école (j’en utilise un d’Ugreen en ce moment pour charger mon ordinateur portable, trois téléphones, une tablette et une smartwatch), mais celui de Satechi est tout USB-C tout le temps. Il ne sera cependant pas livré avant le deuxième trimestre de 2023.

Kensington La station d’accueil SD1700P à 140 $ de Kensington offre deux ports HDMI 4K, deux ports USB-A pour vos anciens appareils, un chargeur sur le dessus, une prise Ethernet et un port d’alimentation USB-C pour transmettre jusqu’à 100 W de votre chargeur à votre ordinateur portable. Je préfère les stations d’accueil avec plusieurs ports USB-C, mais celles-ci sont chères et ne correspondent pas à ce dont tout le monde a besoin. De manière pratique, vous pouvez boucler son câble USB-C dans une prise afin qu’il soit plus compact pour le transport.

Anker Ce chargeur arrondi à 70 $ est un bon moyen de tirer le meilleur parti des rares prises de courant pendant que vous voyagez. Il possède deux ports de charge USB-C et un seul port USB-A qui fournissent collectivement 65 W sains pour les ordinateurs portables et les petits appareils. Et il a une prise d’alimentation CA pour tout ce que vous devez brancher (y compris tout ce que vous avez débranché pour faire de la place pour le chargeur). Mieux encore, son câble d’alimentation de 3 pieds se rétracte dans le corps de la multiprise pour le transport. J’adore les chargeurs compacts, et un câble plus long signifie que je n’ai pas à m’asseoir si près de la prise de courant pour utiliser et charger mes appareils. Vous recevez des alertes de prix pour Anker 615 GanPrime 65W USB-C Charging Station

BioLite Le SolarPanel 100 à 400 $ de BioLite est en fait quatre panneaux qui produisent jusqu’à 100 W de puissance et qui se replient pour le stockage ou le transport. La conception résistante à l’eau peut charger des appareils directement avec les ports USB-C et USB-A ou charger les grosses batteries BaseCharge de BioLite. Une béquille ajuste l’inclinaison et un cadran solaire intégré vous aide à faire face au soleil pour de meilleures performances. Jusqu’à quatre peuvent être reliés entre eux si vous souhaitez charger plus rapidement ou avoir une marge d’erreur les jours de soleil intermittent.

Hyper, Targus Boîtier SSD hyper USB-C Ce boîtier SSD portable à 120 $ est un bon moyen d’augmenter considérablement la capacité de stockage du SSD intégré pathétique de votre ordinateur portable. Les disques externes sont l’un de ces périphériques où vous remarquez la vitesse de votre connexion USB, et pour ce modèle, c’est un assez rapide 3 800 mégaoctets par seconde avec une connexion USB 4. Il sera livré au deuxième trimestre, a déclaré Hyper. Il peut accueillir des SSD jusqu’à 8 To de capacité, mais ceux-ci sont vendus séparément.

Anker Cet appareil à 100 $ combine une batterie de 10 000 mAh avec un chargeur de 65 W – une combinaison utile si vous courez dans des cours, des réunions d’affaires ou une conférence lorsque les prises de courant ne sont disponibles que par intermittence. La capacité de la batterie n’est pas énorme, mais elle est à peu près suffisante pour prolonger utilement la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable ou pour recharger complètement votre téléphone deux fois.

Scoche Station de charge modulaire Scosche BaseLynx 2.0 Ce point de recharge est bon pour les personnes qui acceptent le fait qu’elles ont une énorme pile d’appareils à recharger. C’est une conception modulaire qui vous permet d’assembler ce dont vous aurez besoin, y compris trois ports USB-C, un support MagSafe pour iPhones et AirPods, un support MFi pour Apple Watch et une prise d’alimentation secteur. Le BaseLynx 2.0 sera disponible ce printemps dans les Apple Stores. Ses modules coûtent entre 50 $ et 100 $ chacun, et le modèle présenté ici coûte 250 $, y compris trois câbles d’alimentation.

Anker Cette conception mince de 75 $ peut fournir un total de 100 W à deux ports USB-C et deux ports USB-A. Il dispose également de deux prises AC pour d’autres appareils. Son cordon d’alimentation de cinq pieds peut être retiré. Vous recevez des alertes de prix pour Anker 727 GaNPrime 100W USB-C Charging Station