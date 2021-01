Les Apple AirTags sont au coin de la rue depuis près d’un an maintenant et pourtant les télécommandes de suivi Bluetooth n’ont pas été officiellement annoncées. La dernière fuite suggère qu’ils ce proche du lancement (nous savons que vous avez déjà entendu cela).

Spigen a un porte-clés surnommé le Valentinus publié sur Amazon Pays-Bas en ce moment. Il vous permet d’attacher un AirTag à vos clés ou à toute autre chose (le Tag lui-même semble manquer d’œillet de lanière ou d’autres points de fixation). Le Valentinus est fait de simili cuir et possède un bouton pour que vous puissiez facilement insérer et retirer l’étiquette.









Porte-clés Spigen pour Apple AirTag

Ensuite, ce porte-clés de Nomad. La forme de l’écureuil suggère qu’il s’agit d’un appareil différent (peut-être le plus grand Tag), qui semble être cousu dans le cuir. Ou la forme pourrait être simplement un choix de conception car le prochain produit Nomad revient aux porte-clés ronds.







Porte-clés AirTag de Nomad * Sangle pour lunettes

Le porte-lunettes a un cordon tressé noir qui retient un AirTag. Vous pouvez ajuster la longueur du cordon pour un meilleur ajustement.

Sur Amazon Italie et Espagne, vous pouvez trouver les porte-clés Cyrill, disponibles en cuir vegan noir et beige. Ceux-ci sont similaires aux conceptions Spigen avec un bouton qui sécurise l’AirTag en place.











Porte-clés Cyill pour AirTag, en cuir vegan noir et beige

Il y a peu d’indications sur le moment où Apple lancera les AirTags et combien cela coûtera. De nouveaux iPad sont attendus en mars, ce qui sera un lieu possible pour les débuts des Tags, mais il y a eu de nombreuses opportunités de ce type dans le passé et nous attendons toujours.

