Les accessoires officiels de la série Samsung Galaxy S23 confirment les couleurs Ultra

Le casse-tête du Samsung Galaxy S23 est rapidement résolu. Des fuites de spécifications aux rumeurs, en passant par les fuites d’images officielles, en passant par un compte rendu complet de ses accessoires officiels. Grâce au célèbre leakster Evan Blass, nous avons une longue liste d’accessoires de la série Galaxy S23, jusqu’aux numéros de modèle.

Le Galaxy S23 Plus recevra un étui transparent transparent ; un étui Clear Gadget Transparent; un étui en cuir noir, camel et vert ; un étui Rugged Gadget en noir; ainsi qu’un étui en silicone en crème, vert, lavande, bleu marine, orange, noir et blanc. Le Galaxy S23 est répertorié pour présenter les deux options de boîtier transparent; l’étui en cuir en trois couleurs; l’affaire Rugged Gadget ; ainsi que l’étui Silicone Grip en Noir ou Blanc ; ainsi qu’un étui Smart View Wallet en noir, crème, vert et lavande. Le Galaxy S23 Plus n’a apparemment pas l’étui Smart View, mais il est très probable que le Galaxy S23 et le S23 Plus partageront une sélection d’accessoires.

Le Galaxy S23 Ultra recevra l’étui Clear Gadget, l’étui en cuir noir, camel et vert; l’étui Rugged Gadget en noir; la coque en silicone en crème, vert, lavande, bleu marine et orange.

La partie la plus importante de la liste est sans doute les choix de couleurs du S Pen, qui incluent la crème, le vert, la lavande et le noir fantôme. Ces couleurs S Pen correspondront au corps du téléphone, nous obtenons donc le Galaxy S23 Ultra dans ces quatre couleurs au lancement.









Tous les accessoires officiels, source de l’image : Evan Blass

MobileFun Royaume-Uni même ajouter des images de quelques-uns de ces accessoires. Il s’agit de l’étui en cuir Galaxy S23 Ultra en Camel et de la Smart View Cover en Lilas, ainsi que de l’étui en silicone pour le Galaxy S23 en Kaki.











Housse Samsung en cuir camel









Samsung Smart View Flip Cover en Lilas









Coque Samsung en silicone kaki

Le mois dernier, Roland Quandt a détaillé les accessoires officiels de la série Galaxy S23, affirmant que la liste n’est pas nécessairement complète. Il a répertorié le S Pen comme étant disponible en noir, vert, rose (alias rose clair) et beige. Si nous supposons que Beige signifie Crème et Rose signifie Lavande, les informations des deux initiés correspondent. Nous aurons probablement une confirmation supplémentaire avant février.

