Les accessoires Hermès Apple Watch retirés avant l’événement « Wonderlust »

La marque de mode française Hermès a supprimé de son site Web toute sa gamme d’accessoires de créateurs Apple Watch. L’événement spécial très attendu d’Apple « Wonderlust » demain, au cours duquel le fabricant d’iPhone devrait annoncer l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra de deuxième génération.

Selon les rumeurs, Apple abandonnera ses accessoires en cuir véritable pour iPhone et Apple Watch et remplacera la gamme par de nouvelles options en cuir synthétique dès demain, qui sera plus éthique et écologique que le cuir véritable.

Dans le cadre de cette décision, le partenariat de longue date entre Apple et Hermès a été remis en question, et beaucoup spéculent qu’en supprimant tous les accessoires en cuir de première qualité à partir de demain, Apple pourrait par la suite mettre fin à son partenariat avec Hermès, qui propose la plus large sélection d’accessoires en cuir. bracelets et bracelets pour l’Apple Watch.

La semaine dernière, L’Apple Post a rapporté que les contrôles de stock d’Apple.com montrent que la collection complète d’accessoires AirTag en cuir d’Hermès n’est actuellement pas disponible à l’achat.suggérant encore une fois qu’Apple ne proposera plus d’accessoires en cuir véritable pour aucun de ses produits à partir de ce mois-ci.

Comme repéré par 9to5Mac, Hermés a supprimé toute la section « Apple Watch Hermès » sous « Bijoux et montres » sur son site, bien que les accessoires AirTag en cuir véritable de la marque restent actuellement disponibles.