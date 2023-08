Les accessoires Eco-Friends de Samsung sont lancés dans plus de 40 pays à travers le monde

La semaine dernière, Samsung a lancé les accessoires Eco-Friends en Corée du Sud. Aujourd’hui, la société révèle que la gamme sera disponible dans plus de 40 pays, dont la Corée, la Chine, les Pays-Bas, Singapour, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Il existe un total de 64 produits couvrant 11 personnages et designs. Tous sont fabriqués à partir d’au moins 40 % de matériaux post-consommation.

Samsung s’est associé à des designers et des marques célèbres dans le monde entier : TOILETPAPER, Smiley et Keith Haring, ainsi que Disney, Marvel, Minions, Pokémon et Kakao Friends. La gamme comprend également des créations d’artistes K-pop célèbres, tels que Stray Kids, SKZOO et BTS Dynamite.









Les accessoires Samsung Eco-Friends sont disponibles pour les Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 et Classic, ainsi que pour les Galaxy Buds2 Pro et même le projecteur portable The Freestyle.

Les accessoires pour les pliables Z incluent désormais des balises NFC et des codes QR. Ceux-ci permettent au téléphone d’adapter instantanément ses fonds d’écran à la coque que vous portez.

Le Galaxy Z Flip5 dispose d’un étui Flipsuit exclusif qui peut être personnalisé avec des cartes colorées – les cartes contiennent également des balises NFC, donc le remplacement des cartes modifie également le thème de l’écran.









Ces accessoires Samsung Eco-Friends seront bientôt disponibles. La société prévoit également d’élargir sa gamme avec des designs plus créatifs.

Source