Les accents les plus et les moins respectés de Grande-Bretagne révélés – voyez comment le VÔTRE se classe

Les accents les plus et les moins respectés de Grande-Bretagne ont été révélés – comment se classe le vôtre ?

Si vous parlez avec la prononciation reçue (RP), vous êtes en tête – il a été désigné comme l’accent le plus prestigieux.

Mais si vous avez un « Brummie monotone », vous n’êtes pas aussi chanceux.

L’émission populaire Peaky Blinders présente l’un des accents les moins respectés du pays Crédit : document

Un rapport publié cette semaine a marqué des accents britanniques, et les résultats ne sont peut-être pas aussi choquants que vous le pensez – les opinions sur la façon dont nous sonnons seraient restées à peu près les mêmes au fil du temps.

Derrière RP en haut du tableau se trouvent des accents anglais, écossais, américains et sud-irlandais aux accents français.

Et, au bas de la pile se trouvent des accents qui proviendraient des villes industrielles d’Angleterre, comme Manchester, Liverpool et Birmingham.

Les accents ethniques minoritaires, tels que les afro-caribéens et les indiens, sont également les moins bien classés.

Le rapport a été rassemblé par l’association caritative pour l’éducation, nommée The Sutton Trust.

Il a constaté que “malgré un léger nivellement, les attitudes du public à l’égard des différents accents et des stéréotypes qui y sont associés sont restées largement inchangées au fil du temps”.

Sur un score de sept, les Britanniques ont classé divers accents en 2019 et l’accent RP a été classé en tête avec un score de 5,23, suivi du français, 4,56, écossais, 4,12, américain, 4,07, irlandais du sud, 3,99 et allemand, 3,88.

En revanche, l’accent le moins bien classé était Birmingham à 3,2. Cela a été suivi par Liverpool, 3,28, Indien, 3,38, Afro-caribéen, 3,52, Manchester, 3,58, West Country, 3,73 et Gallois, 3,87.

Le rapport a déclaré: “Au Royaume-Uni, une longue histoire de hiérarchie sociale basée sur les classes a établi une hiérarchie d’accents profondément enracinée basée sur le prestige” et cela est particulièrement présent dans “la présence écrasante de RP dans les postes d’autorité”.

Un exemple est que RP reste l’accent le plus courant pour les lecteurs de nouvelles sur les grands réseaux, les politiciens, dans les salles d’audience et aussi dans le secteur des entreprises.

En comparaison, il a été constaté que les natifs de Birmingham avec “Brummie monotone” sont régulièrement moqués, critiqués et pointés du doigt pour leur façon de parler.

Dans une étude de cas, un étudiant universitaire avec un accent de Birmingham a déclaré aux chercheurs : « On me demande toujours de me répéter pour qu’un sudiste puisse le répéter à nouveau d’une voix traînante.

“Je crains que les gens pensent que je suis stupide, triste ou émotionnellement renfermé à cause du” Brummie monotone “(qui, je ne pense pas, existe et est horrible).”

Le professeur Devyani Sharma de l’Université Queen Mary de Londres, auteur du rapport, a déclaré que la recherche “montre qu’une hiérarchie de longue date du prestige de l’accent en Grande-Bretagne est toujours en place”.

Le professeur Sharama a déclaré au Telegraph : « La discrimination basée sur l’accent désavantage activement certains groupes à des moments clés pour la mobilité sociale, comme les entretiens d’embauche.

“Cela crée un cycle négatif, dans lequel les accents régionaux, de la classe ouvrière et des minorités ethniques sont moins entendus dans certaines carrières ou postes d’autorité, renforçant l’anxiété et la marginalisation de ces locuteurs.

“Il est naturel que les gens associent des accents à des groupes sociaux, mais s’appuyer sur des stéréotypes d’accent pour juger de la capacité professionnelle de cette manière est discriminatoire.”