Les AC-130J Ghostriders pourraient perdre leurs gros canons de 105 mm

“Notre intention avec [the airborne high-energy laser] le moment est de continuer et de terminer la démonstration pour [the Office of the Secretary of Defense], et nous verrons si nous sommes réellement capables de l’utiliser comme système d’arme”, a déclaré un deuxième responsable anonyme de l’Air Force à Defense News. “Pour le moment, il ne semble pas que nous puissions le faire. Nous ne le savons tout simplement pas ; la décision n’a pas encore été prise. Mais bref, le laser ne peut pas aller là où le 105[mm cannon] est.”