Les abuseurs des médias sociaux ne sont pas de vrais fans, tuant le football

Le milieu de terrain d’Arsenal, Granit Xhaka, a déclaré que les abus sur les réseaux sociaux tuaient le football, mais qu’il n’avait « pas peur » de jouer à nouveau devant les fans alors qu’il était ciblé pour des abus en ligne.

Le joueur de 28 ans a vécu une relation orageuse avec les partisans des Gunners depuis son arrivée du Borussia Monchengladbach pour 34 millions de livres sterling en mai 2016.

Xhaka a souvent été critiqué et le milieu de terrain a réagi avec fureur lorsque son remplacement a été acclamé par la foule de l’Emirates Stadium lors d’un match de Premier League contre Crystal Palace en octobre 2019. Il a jeté son maillot au sol et a dit aux supporters de « f– – off « dans un incident qui lui a valu d’être démis de ses fonctions de capitaine par le patron de l’époque Unai Emery.

« C’est l’un des nombreux [examples], si je suis honnête, a déclaré Xhaka, s’exprimant avant les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa d’Arsenal contre Benfica. «Si je montre aux autres ce qu’ils écrivent, je pense que je dois fermer mes réseaux sociaux, tout le monde doit fermer des médias sociaux. Je dis cela avant et je dirai que maintenant et à l’avenir aussi, il ne s’agit que de moi.

« Ils ne sont pas des supporters de mon club. Je ne les vois pas comme des supporters de mon club – pour soutenir le club, ils doivent être ici si nous perdons, nous tirons au sort ou nous gagnons … Mais si un gars est détenteur d’un billet. au club et parle comme ça de ses propres joueurs, je ne pense pas qu’il ait besoin de respect de notre côté ou des autres.

« Je suis le gars qui est sur le terrain. Ce n’est pas ma femme, ce n’est pas mon petit, ce n’est pas ma famille. Donc si vous voulez critiquer quelqu’un, pas de problème à me critiquer comme une personne, comme un joueur. Mais n’impliquez pas les autres parce qu’ils n’ont rien à voir avec mon travail.

« Il faut donc ouvrir les yeux et s’occuper beaucoup de ça, parce que je pense que tu tues le football comme ça si les gens commencent à parler d’un joueur ou de leurs familles ou de choses comme ça. »

Le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka dit que les abus en ligne tuent le football, et c’est pire quand vous perdez parce que « tout le monde vous déteste ». Matteo Ciambelli / DeFodi Images via Getty Images

« Deuxièmement, j’ai beaucoup d’aide du club parce que c’est quelque chose dont nous devons parler très ouvertement. Vous n’avez pas besoin de vous taire et de dire: ‘Ouais, je garde ça avec moi’, parce que ce n’est pas toujours facile.

«J’aimerais pouvoir rencontrer les gens qui m’écrivent les choses, m’asseoir avec eux, les yeux par les yeux et leur demander, pourquoi écrivez-vous des choses comme ça? Pas seulement pour moi personnellement, parce que cela arrive souvent dans les dernières semaines, mais seulement pour savoir ce qu’il ressent en ce moment où il écrit des choses comme ça. Ce n’est pas acceptable. «

Le gouvernement britannique a présenté cette semaine des plans pour que les supporters reviennent dans les stades à temps pour la fin de la saison de championnat en mai et lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux de jouer à huis clos compte tenu de son histoire, Xhaka a répondu: « Pas vraiment, je ‘ Je ne suis pas un gars qui a peur ou qui a peur de jouer devant nos fans – jamais, jamais.

«J’adore le club et je respecte aussi les gens autour de l’équipe. J’aimerais que nous puissions jouer avec les fans parce qu’ils nous pousseraient de plus en plus.

« Mais la situation est ce qu’elle est et j’espère que les choses changeront le plus rapidement possible pour que les fans reviennent et travaillent ensemble, pour voir que nous nous améliorons et nous voulons passer à l’étape suivante en tant que club – c’est ce que je souhaite. «