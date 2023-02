Les abus racistes doivent être punis en Espagne

L’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a déclaré que la seule façon de lutter contre le racisme était de punir les responsables.

Vinicius a appelé à plus d’action après que le basketteur brésilien Yago Dos Santos a été victime d’abus raciaux lors de la défaite de son équipe en EuroCup à Joventut Badalona mardi.

“Commençons à punir ces gens ou nous reviendrons comme c’était avant”, Vinicius tweeté en réponse aux commentaires concernant le dernier incident raciste.

“Mais tant que nous ne ferons rien, nous continuerons à nous battre pour nous-mêmes.”

Dans le cas de Dos Santos, des caméras vidéo ont capturé le moment où une fan de Joventut lui a crié “singe”.

Le club espagnol Joventut a déclaré qu’il coopérerait avec les autorités tandis que la Confédération brésilienne de basket-ball (CBB) a condamné l’épisode et demandé que les responsables soient punis.

Un communiqué de la CBB a déclaré: “Le crime est enregistré sur vidéo et l’identification est rapide et facile. La CBB espère que les autorités espagnoles agiront avec la rigueur de la loi et que des crimes comme celui-ci ne resteront plus impunis. Yago, nous sommes avec vous, et nous sommes sûrs que RIEN ne vous arrêtera.

“L’équipe nationale brésilienne est votre maison ; le basket brésilien vous aime et vous pouvez toujours compter sur nous !”

Plus tôt cette semaine, LaLiga a déposé une plainte devant un tribunal pour insultes ou chants racistes contre Vinicius.

Le dernier incident était un fan criant des chants racistes au joueur lors de la défaite 1-0 du Real Madrid en championnat contre le Real Majorque dimanche.

Sur les six plaintes déposées par LaLiga, trois ont été rejetées, deux sont toujours en cours de traitement, dont une le mois dernier lorsqu’un maillot Vinicius a été drapé sur un mannequin suspendu à un pont à l’extérieur du terrain d’entraînement du Real Madrid.

“Nous faisons ce que la loi nous permet de faire”, a déclaré le président du Conseil espagnol des sports (CSD), Jose Manuel Franco.

“Il y a quelques jours, le parquet, la commission anti-violence se sont réunis, et je suis convaincu, sans être trop optimiste, qu’à moyen, voire à court terme, nous aurons des résultats tangibles de cet effort commun.”