Les abus familiaux de Macaulay Culkin ont affecté la recherche de casting pour « Harry Potter »

Chris Columbus a réalisé certaines des performances d’enfants les plus emblématiques de l’histoire du cinéma en tant que cinéaste derrière « Maman j’ai raté l’avion » et les deux premiers films « Harry Potter », et son conseil pour trouver les bons enfants est de s’assurer qu’ils ont les bons parents. Columbus s’est entretenu avec Demi Lovato pour son documentaire Hulu « Child Star » (via Divertissement hebdomadaire) et a déclaré que son expérience avec la célébrité de Macaulay Culkin à la suite de « Maman j’ai raté l’avion » a influencé sa recherche de casting pour « Harry Potter ».

« Nous sommes passés du tournage de « Maman j’ai raté l’avion » [where] « Personne ne s’en souciait, mais en l’espace d’un an, Macaulay Culkin est devenu une grande star, et c’était inattendu », a déclaré Columbus. « Ce n’est pas comme Harry Potter, où vous savez que le film peut avoir un succès extraordinaire.[…]Je viens d’une famille de la classe ouvrière, et j’ai vu cela plusieurs fois avec des enfants, quand vous voyez quelqu’un qui vient d’une famille de la classe ouvrière, et tout d’un coup, il devient le soutien de famille. »

Columbus a compris dès le début que sa recherche de casting pour « Harry Potter » était surveillée de près par le monde entier, et il explique : « J’ai dû mettre des œillères parce que c’est tout ce que j’entendais partout. Vous sortez dans la rue, vous entrez dans un pub, vous allez n’importe où, et les gens vous demandent : « Qui allez-vous choisir ? Qui sera Harry Potter, qui sera Harry Potter ? ». Vous prenez ces informations et vous les rapportez à l’acteur et à ses parents : « Ça va être assez intense. » »

Le cinéaste « ressentait une énorme responsabilité » de s’assurer que les enfants acteurs qu’il choisissait pour la franchise « Harry Potter » « savaient dans quoi ils s’embarquaient », car des stars comme Daniel Radcliffe devaient signer pour plusieurs films à la fois.

« C’est le reste de ta vie d’enfant star », a déclaré Columbus. « C’est ton héritage, et tu dois apprendre à vivre avec ça. »

Columbus n’était pas au courant, lors du tournage de Maman j’ai raté l’avion, que Culkin était aux prises avec une vie de famille difficile à la maison. L’acteur a longtemps parlé ouvertement des abus qu’il a subis de la part de son père, une fois en disant Marc Maron, podcasteur : « C’était un homme mauvais. Il était violent, physiquement et mentalement. Je peux vous montrer toutes mes cicatrices si je le voulais. » La célébrité instantanée de « Maman j’ai raté l’avion » ne s’accordait pas bien avec la vie de famille troublée de Culkin. Il était donc important pour Columbus de trouver des enfants pour « Harry Potter » qui avaient de solides bases à la maison.

« Soudain, j’ai réalisé que les parents devaient jouer un rôle important dans tout cela », a déclaré Columbus à Lovato dans le documentaire. « Je ne peux pas avoir [an actor] « Je ne veux pas rentrer chez moi dans un environnement vraiment instable pour faire un film. Ça n’en vaut pas la peine. Il était aussi important de choisir les parents que les enfants. »

