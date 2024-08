Les abus envers les migrants sont monnaie courante dans les centres de Louisiana Ice, selon un rapport

Abus sur des milliers de migrants dans les centres fédéraux de détention pour immigrés Louisiane est endémique, inhumain et répond à la définition légale de la torture, selon un rapport publié lundi par une coalition de groupes de défense des droits de l’homme.

Les accusations portent notamment sur l’enchaînement des détenus pendant de longues périodes dans des positions douloureuses, la consommation d’eau sale, la nourriture contaminée par des excréments de rats et servie en portions maigres, ainsi que le refus ou la restriction de l’accès aux soins médicaux et de santé mentale.

En outre, le rapport allègue que les femmes se voient régulièrement refuser des produits menstruels essentiels, que certaines détenues immobilisées se voient refuser de la nourriture, de l’eau, de l’exercice ou des toilettes pendant plus de 24 heures d’affilée et que d’autres sont raillées, battues ou agressées sexuellement par les gardiens.

Les allégations s’appuient sur des entretiens menés sur une période de deux ans avec plus de 6 200 personnes détenues dans neuf centres de détention de Louisiane sous la tutelle du bureau local des douanes et de l’immigration de la Nouvelle-Orléans (Nola Ice).

Le rapport dresse un tableau accablant de la vie misérable dans les établissements, dont huit sont gérés par des entrepreneurs privés qui ont apporté des contributions financières substantielles pour le lobbying et pour les campagnes de divers politiciens.

« Ces individus ont fui la persécution et la violence pour être jetés en détention « civile » et abandonnés à leur sort dans un système abusif, axé sur le profit et manipulateur », a déclaré Sarah Decker, avocate au sein de Robert F Kennedy Human Rights et l’un des principaux auteurs du rapport.

« Nous avons entendu des histoires horribles, corroborées par une documentation abondante. Nos conclusions confirment ce que les personnes détenues et leurs défenseurs réclament depuis longtemps. Les prisons de Nola Ice doivent être fermées. »

Dans une déclaration au Guardian lundi, Ice ERO (opérations d’application et d’expulsion) a déclaré qu’elle était « fermement engagée envers la santé et le bien-être de toutes les personnes placées sous sa garde » et qu’un examen continu des centres d’immigration à l’échelle nationale surveillait « la qualité de vie et le traitement des individus entre autres facteurs pertinents pour le fonctionnement continu de chaque établissement ».

Le Rapport de 107 pagesintitulé Inside the Black Hole: Systemic Human Rights Abuses Against Immigrants Detained and Disappeared in Louisiana, a été rédigé par RFK Human Rights, les bureaux d’État et nationaux de l’American Civil Liberties Union (ACLU), le National Immigration Project et les Immigration Services and Legal Advocacy.

L’étude note que la Louisiane est le deuxième plus grand État en termes de détention d’immigrants, derrière le Texas, et que chaque jour, plus de 6 000 personnes, comprenant des demandeurs d’asile récemment arrivés ainsi que des résidents américains de longue date en provenance d’autres pays, sont détenus dans cet État.

« Les responsables de l’ICE de Nola gèrent les centres de détention d’immigrants comme des prisons punitives conçues pour briser la volonté et nuire au bien-être mental des personnes détenues », indique le rapport.

« Les autorités violent de manière généralisée les droits humains et civils, enfermant [detainees] dans des conditions punitives identiques à celles des maisons d’arrêt et des maisons d’arrêt, parfois pendant des périodes prolongées de plusieurs années.

« Dans certains cas, les abus décrits par les personnes détenues dans ce rapport correspondent aux définitions de la torture ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant selon les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels les États-Unis sont partie. »

Beaucoup sont obligés de rester plus longtemps qu’ils ne l’auraient fait autrement en raison de problèmes de communication et d’un refus d’accès aux avocats spécialisés en immigration ou aux bibliothèques des établissements contenant des ouvrages juridiques, indique le rapport.

« Depuis des années, nous sommes présents sur le terrain dans les centres de détention de Louisiane, dont beaucoup se trouvent dans des zones rurales isolées, pour mener des présentations sur la connaissance de vos droits et fournir une assistance juridique au plus grand nombre de personnes possible », a déclaré Andrew Perry, avocat spécialisé dans les droits des immigrants à l’ACLU de Louisiane.

« Les conditions de détention dans ces centres sont inhumaines, comme le montre ce rapport avec des détails déchirants. Le gouvernement fédéral a transformé la détention des migrants en une machine à profits au détriment des demandeurs d’asile et des résidents de longue date des États-Unis. Ces centres doivent être fermés. »

En plus des violences physiques et psychologiques, les détenus de ces établissements, principalement situés dans le nord de la Louisiane, ont fait état de privations de sommeil et d’une alimentation médiocre, voire inexistante. Les détenus d’un établissement ont déclaré qu’ils étaient fréquemment réveillés à 3 heures du matin pour des portions minuscules de petit-déjeuner, tandis que d’autres, qui gagnaient 1 dollar par jour pour des tâches subalternes, ont constaté qu’un seul sac de Doritos dans le magasin de l’établissement coûtait 9 dollars.

« La détention des immigrés est lucrative, d’autant plus lorsque les prisons ne fournissent pas les services de base comme de la nourriture et des vêtements appropriés », indique le rapport.

« Pour garantir un maximum de profits, les prisons de l’ICE de NOLA sont incitées à réduire les coûts en sous-effectif, en payant aux personnes détenues des salaires inférieurs au minimum pour les services de garde et autres services de travail, et en refusant une nourriture, des vêtements et des soins médicaux suffisants, entre autres abus. »

Les groupes de défense des droits de l’homme détaillent ce qu’ils appellent les « incitations financières perverses » des deux sociétés qui exploitent à elles deux huit des neuf centres de détention de l’État.

Geo Group, une société basée en Floride qui a annoncé en février revenus annuels de 2,41 milliards de dollars pour 2023, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Aucune information de contact n’était indiquée sur le site Web du Service correctionnel de LaSallequi affirme que ses 1 250 employés gèrent 18 centres correctionnels et autres établissements en Géorgie, en Louisiane et au Texas. L’année dernière, la société a été obligé de payer 7 millions de dollars pour régler le cas d’une femme du Texas dont la famille prétendait qu’elle s’était vu refuser de l’eau et des soins médicaux dans l’une de ses prisons – et que le personnel de LaSalle avait falsifié des dossiers après sa mort.

Dans sa déclaration, Ice a déclaré : « L’agence examine et améliore en permanence les opérations de détention civile pour garantir que les non-citoyens sont traités avec humanité, protégés contre tout préjudice, reçoivent des soins médicaux et de santé mentale appropriés et bénéficient des droits et des protections auxquels ils ont droit.

« Des soins médicaux complets sont fournis dès l’arrivée des personnes et tout au long de leur séjour. Toutes les personnes détenues dans un centre de détention bénéficient d’un examen médical, dentaire et de santé mentale dans les 12 heures suivant leur arrivée dans chaque centre de détention, d’une évaluation médicale complète dans les 14 jours suivant leur entrée en centre de détention ou leur arrivée dans un établissement, et d’un accès à des rendez-vous médicaux et à des soins d’urgence 24 heures sur 24.

« À aucun moment au cours de sa détention, un étranger détenu ne se voit refuser des soins d’urgence. »